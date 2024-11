Xavier Novell, ex bisbe de Solsona, parla a TV3 amb la seva dona Silvia Caballol

per Pol Nadal

El celibat és una de les normes més estrictes i distintives de l´Església Catòlica. Des del segle IV, es va consolidar com a requisit per a sacerdots, bisbes i altres figures religioses de l'església. Es basava en la idea que el lliurament total a Déu i la comunitat requeria renunciar a vincles familiars i matrimonials. Aquest compromís implica no només la prohibició de contraure matrimoni, sinó també l'abstinència de qualsevol mena de relació sexual.

El fonament teològic del celibat es recolza en la figura de Jesús, que va viure en estat de solteria. També en els ensenyaments de Sant Pau, que recomanava aquesta forma de vida per dedicar-se plenament als assumptes de Déu. Tot i això, no és un dogma immutable, ja que l'església oriental permet el matrimoni de sacerdots, encara que els bisbes continuen subjectes a l'obligació del celibat.

Tot i la seva importància simbòlica, el celibat ha estat objecte de crítiques i debats dins i fora de l'Església. Molts ho consideren una causa de les crisis vocacionals, argumentant que limita l'entrada de nous sacerdots.

Xavier Novell i Sílvia Caballol

Xavier Novell i Sílvia Caballol n'és un clar exemple. El primer era bisbe de Solsona i la segona una escriptora de novel·la. Van decidir unir els seus camins i el primer va trencar el vincle amb l'església. Han decidit explicar el seu cas a TV3, en concret, al programa Col·lapse. Novell ha aparegut al principi, acompanyant la seva dona. Després l'entrevista s'hi ha centrat, que ha demanat que l'església obri la seva ment. Va explicar que es va posar en contacte amb el Papa Francesc per demanar que capellans i capellans puguin contraure matrimoni.

| ACN

Caballol considera que aquestes persones entendrien millor el sentit de la vida. Doncs tindrien experiències vitals amb altres persones. D'aquesta manera, també s'aconseguiria que més homes volguessin ser capellans i capellans, una vocació que s'està perdent.

El cas va generar un enorme enrenou tant en àmbits religiosos com a la societat civil. L'Església ho va considerar un acte de desobediència, ja que Novell va trencar els vots de celibat i obediència al Papa. Després de la seva renúncia, l'exbisbe va sol·licitar la dispensa dels seus compromisos eclesiàstics, un procediment necessari per reintegrar-se a la vida laica de forma plena.

Silvia Caballol, la seva parella, també va ser objecte d'atenció mediàtica pel seu perfil poc convencional pel que fa al món eclesiàstic. És autora d'obres com L'infern a la luxúria de Gabriel i Trilogia amnèsia. Es va convertir en una figura clau a la vida de l'exbisbe, que va deixar enrere anys de servei religiós per formar una família amb ella. Actualment, la parella viu allunyada dels focus mediàtics.