El nou tema de Bad Gyal que no agradarà a Aitana

No calen presentacions. Tothom sap qui és Bad Gyal. Agradarà més o agradarà menys la seva música, però no hi ha ningú que no sàpiga què és una de les artistes emergents i del moment. Quan va començar, potser era 'la filla de'. Però aviat ha avançat el seu pare a nivell de popularitat, fins al punt que Miquel de 'Com si fos ahir', Eduard Farelo, ha passat a ser el 'pare de'.

La cantant Bad Gyal ha publicat aquest divendres una nova cançó signada de la mà del també cantant Sebastián Yatra que porta per títol '2AM'. Es tracta d'un tema de reggaeton que abraça la faceta més pop i que fa un homenatge a la icònica 'Thank you' de Dido. Produïda per Andrés Torres i Mauricio Rengifo, parla de temes com la festa i el despit amb un toc de nostàlgia. La cançó arriba acompanyada d'un videoclip dirigit per Tomás Peña.

Parlant de Sebastian Yatra, diuen que les segones parts mai no són bones. Ell i Aitana van decidir trencar la seva relació i, alhora, donar-se una oportunitat. El març del 2024 van reprendre la relació, però va durar poc més de cinc mesos.

| @akabadgyal

Rivalitat de Bad Gyal i Aitana Ocaña

No sabem si la rivalitat només és a nivell professional o si també arriba a la vida personal. La veritat és que la col·laboració de Bad Gyal amb Sebastián Yatra no deu haver agradat gens a l'exconcursant d'Operación Triunfo.

Sebastián Yatra, Bad Gyal - 2AM (Official Video)

Alba Farelo i Aitana Ocaña formen part d'un grup de cantants joves que estan demostrant que la música espanyola té molt bona salut. Un grup al qual se li podria sumar un altre gran nom: Rosalía. I totes tres són catalanes.

2AM, un temazo

El 21 de novembre de 2024, Bad Gyal i Sebastián Yatra van llançar la seva col·laboració titulada "2AM". Aquest tema ret homenatge al so de finals dels 90 i principis dels 2000. Incorpora un sample de l'èxit "Thank You" de Dido, popularitzat el 2000 per Eminem a la seva cançó "Stan".

La lletra en espanyol aborda les temptacions de contactar un ex després de beure. La producció va anar a càrrec d'Andrés Torres i Mauricio Rengifo. El videoclip, dirigit per Tomás Peña, mostra una festa nocturna on Yatra i Bad Gyal es troben i comparteixen una nit de diversió.

Qui és Bad Gyal?

Alba Farelo i Solé, coneguda artísticament com a Bad Gyal, va néixer el 7 de març de 1997 a Vilassar de Mar, Catalunya. La seva música fusiona gèneres com el reguetón, dancehall i trap. Va començar la seva carrera el 2016 amb una versió en català de Work de Rihanna, titulada Pai, que es va viralitzar en plataformes digitals.

Aquest mateix any va llançar la seva primera mixtape, "Slow Wine". El 2018, va presentar "Worldwide Angel", consolidant la seva presència a l'escena musical. El 2021, va llançar l'àlbum "Warm Up", col·laborant amb artistes com Rauw Alejandro i Khea. El seu estil visual, marcat per una estètica d'apoderament femení i sexualitat sense embuts, ha esdevingut una part fonamental de la seva identitat artística