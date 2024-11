La famosa parella de Marc Giró és germà d'una altra cara coneguda

per Antoni Mateu-Arrom

El presentador i periodista català Marc Giró és una de les cares més conegudes i estimades del panorama televisiu. Especialitzat en moda i estil, també és el conductor del programa “Late Xou”, a RTVE i de “Vostè Primer”, a RAC1. A més, també ha passat pels platós de 3Cat, Antena 3 o laSexta.

A l'espai professional, Giró és ben visible i conegut. Tot i això, en el terreny personal, la cosa canvia. Sabies qui és la seva parella? I si et diem que fa més de vint anys que està de feliç matrimoni? Fins i tot, el canal de televisió laSexta hi té a veure.

Coneix la parella de Marc Giró

Per què laSexta tindria a veure amb el marit del presentador? Per fer-ho, cal posar la col·laboradora de "El Intermedio", Thais Villas, al focus. N'efecte, Marc Giró i Thais Villas són cunyats, literalement.

Doncs bé, és el germà Villas qui està feliçment casat amb el presentador. Es tracta de Santi Villas. Tots dos tenen una discreta relació sentimental --de cara a l'exposició dels mitjans--. I, sí: també ha treballat a l'espai presentat per Wyoming. De fet, ha dut a terme una tasca molt semblant a la de la seva germana.

| YouTube

Santi Villas, el marit de Marc Giró

La tasca de Villas no va ser altra que la de sortir al carrer a fer preguntes. Entre els anys 2017 i 2020 va col·laborar amb El Intermedio com a reporter. En declaracions a diversos mitjans, Villas ha explicat que el seu pas per un dels vaixell insígnia d'Atresmedia va ser “per substituir” la seva germana, al capdavant de les càmeres.

De manera afectuosa, també ha compartit paraules cap a Thais, amb qui guarda semblant a nivell físic: “Ella és molt més jove que jo, i més guapa”.

A què es dedica Santi Villas?

Tot i que ja no se'l veu per El Intermedio, el germà de Thais Villas està estrictament lligat a la televisió.

| YouTube

Tant, que és un dels directors, a més del productor de Late Xou, el programa que el seu marit --Marc Giró--, presenta. El programa és un èxit d'audiències. Ja va per la segona temporada, i només ha fet que pujar la quota d'espectadors.

Un èxit 'in crescendo'

Tot i que els inicis del programa van ser relativament modestos --amb quotes que oscil·laven entre l'1 i el 2%--, ara es col·loquen al voltant del 3,5 i el 4% de share. Cal tenir en compte que el programa s'emet a La 2. Es tracta d'un canal que en la darrera dècada ha girat cap a continguts de caràcter cultural i divulgatiu, a través de diferents formats.

L'arribada d'un 'late show', amb estil de programa de TV dels Estats Units, ha estat bo en matèria de qualitat i de varietat de la graella de programació.