Xavier Grasset punxa després de tornar de vacances: Xifra alarmant

per Sergi Guillén

Durant les festes nadalenques, TV3 sol realitzar ajustos en la seva programació per adaptar-se a les demandes de l'audiència. Aquestes dates són clau per captar l'atenció del públic, que busca continguts més lleugers i familiars. Els programes especials i els concursos es converteixen en protagonistes, deixant de banda formats habituals.

En aquest període, els espais d'entreteniment solen ser els més beneficiats: amb concursos, sèries i programes d'humor que aconsegueixen destacar-se amb èxit. No obstant això, el retorn a la rutina després de les festes pot ser desafiant per a alguns programes. La transició a la normalitat requereix propostes que mantinguin la fidelitat del públic.

TV3 també afronta el repte de competir amb altres cadenes que també potencien les seves graelles nadalenques. Això intensifica la pressió per atreure i mantenir els espectadors. L'oferta diversificada i els nous formats juguen un paper essencial per no perdre quota de pantalla.

"La Selva" arrenca amb dificultats

El programa "La Selva" va tornar amb un preocupant 7,7% de quota de pantalla i només 91.000 espectadors. Aquesta xifra resulta especialment baixa considerant la inversió en la seva producció. Entre els majors de 64 anys, el percentatge va ser del 10,3%, mentre que en el target comercial amb prou feines va assolir el 4,5%.

| TV3

Aquestes xifres deixen clar que el format no va aconseguir connectar amb el públic després de les vacances. En contrast, "Atrapa’m si pots" continua consolidant-se com una aposta segura. Va assolir un destacat 14,8% de share i 204.000 espectadors.

Aquest concurs, liderat per un ritme àgil i una presentació amena, demostra la seva capacitat de mantenir la fidelitat de l'audiència. A més, "El Altaveu", amb un 2,5% de quota i 29.000 espectadors, va superar lleugerament la mitjana diària a Televisió Espanyola, fixada en un 2,4%.

"Està passant" no decep

El programa de Toni Soler, "Està passant", va aconseguir un impressionant 16,1% de share i 263.000 espectadors. Aquest resultat confirma la seva posició com un dels espais més destacats de la graella.

La seva barreja d'actualitat, humor i crítica social continua atraient tant a públics joves com adults. Malgrat el context nadalenc, va mantenir el seu rendiment habitual, demostrant una forta connexió amb l'audiència.

Xavier Grasset i el seu complicat retorn

El retorn de Xavier Grasset a "La Selva" després de les vacances no va tenir l'impacte esperat. Grasset és un rostre emblemàtic de TV3, amb una extensa carrera que combina informatius i programes de debat. El seu estil proper i reflexiu li ha valgut un lloc important en la televisió catalana.

No obstant això, els resultats d'audiència mostren que el seu programa afronta seriosos reptes. La falta de dinamisme i una proposta menys atractiva poden ser factors que expliquin aquesta caiguda. Encara que Grasset compta amb una base de seguidors fidels, sembla que no va ser suficient per revertir el baix rendiment inicial.