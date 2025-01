La Gran Pel·lícula de TV3 del 10 de gener: Drama rural amb molts premis

per Sergi Guillén

TV3 ens sorprèn setmana rere setmana amb una acurada selecció de films. El canal català reforça el seu compromís amb el cinema de qualitat a través del seu espai ‘La Gran Pel·lícula’. Aquest espai, emès cada divendres a les 22:05 hores, ofereix històries que emocionen i reflexionen sobre temàtiques actuals i universals.

Les propostes cinematogràfiques de ‘La Gran Pel·lícula’ destaquen per la seva diversitat i profunditat. TV3 selecciona produccions guardonades i narratives compromeses amb la realitat social. Cada setmana, el públic gaudeix d’un cinema que va més enllà de l’entreteniment i connecta amb les emocions.

El 10 de gener no serà l’excepció. Sota aquest segell de qualitat, TV3 ens porta una de les joies del cinema recent: ‘20.000 especies de abejas’, un drama rural amb una col·lecció impressionant de premis.

Una pel·lícula que commou des del més profund

‘20.000 especies de abejas’ és una obra dirigida per Estibaliz Urresola Solaguren. La seva història se centra en Cocó, una nena de vuit anys que enfronta una crisi d’identitat. Cocó no encaixa amb les expectatives que altres tenen d’ella.

En el seu entorn insisteixen a anomenar-la Aitor, un nom amb el qual no s’identifica. El conflicte familiar i social es desenvolupa en un entorn rural profundament simbòlic. La seva mare, Ane, busca respostes mentre brega amb la seva pròpia crisi personal i professional.

Durant unes vacances, Ane porta Cocó i els seus altres fills a la casa materna. En aquest espai, envoltat d’abelles i mel, es desfermen emocions contingudes i s’obren converses sobre acceptació i comprensió.

Premis que avalen la seva excel·lència

La cinta no només ha commogut el públic, sinó també la crítica especialitzada. Al Festival de Berlín, Sofía Otero, la jove protagonista, va obtenir l’Ós de Plata per la seva interpretació. A més, la pel·lícula ha guanyat reconeixements als Premis Goya, el Festival de Màlaga i els Premis Feroz, entre altres.

El treball de Patricia López Arnaiz com la mare de Cocó també ha estat elogiat. La seva interpretació retrata amb gran sensibilitat els conflictes interns d’una mare que lluita per entendre i donar suport a la seva filla. La direcció d’Urresola aporta un enfocament pedagògic i visualment evocador que subratlla la importància de la diversitat i la identitat.

Una obra imprescindible per reflexionar

Amb una durada de 129 minuts, ‘20.000 especies de abejas’ transcendeix l’entreteniment i es converteix en un punt de partida per al debat. La pel·lícula planteja preguntes essencials sobre el respecte i la comprensió cap a les vivències de les persones transgènere. També aborda com la família i la societat enfronten el que consideren diferent.

TV3, en incloure aquesta obra en la seva programació, reforça el seu paper com a impulsor de cinema de qualitat i contingut socialment rellevant. Aquest divendres, el drama rural i els paisatges de la producció prometen captar l’atenció dels espectadors. Si busques una pel·lícula que deixi empremta, no et pots perdre aquesta emissió especial.