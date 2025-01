La decisió de Juan Urdangarin que no agradarà a la seva mare, Cristina de Borbó

El temps passa i els joves de la família Borbó van assolint la maduresa. Prova d'això és que, en els últims mesos, s'han fet públiques diverses de les seves relacions sentimentals o s'han insinuat de manera força clara. Mentre l'hereva, la princesa Leonor, continua mantenint cert misteri sobre la seva vida personal —després de la seva relació amb un jove brasiler anomenat Gabriel—, la seva germana Sofia i altres cosins com Froilán o Victoria Federica han mostrat més obertament les seves amistats especials. No obstant això, el focus es concentra ara en Juan Urdangarin, el fill gran de la infanta Cristina i d'Iñaki Urdangarin, qui podria prendre una decisió que incomodaria profundament la seva mare.

Durant un recent viatge a Catalunya per presenciar un partit d'handbol del seu germà Pablo a Granollers, Juan va aparèixer acompanyat d'un jove amb qui mostrava una gran complicitat. Segons apunten alguns mitjans, aquest amic íntim seria a més el seu company de pis a Londres, on tots dos treballen. El primogènit dels exducsde Palma, qui va estudiar Relacions Internacionals i Màrqueting a la Universitat d'Essex i va dedicar un any a tasques de cooperació a Cambodja, exerceix actualment en una empresa de Fórmula E fundada per Alejandro Agag. Es tracta d'un entorn laboral que encaixa bé amb les seves inquietuds mediambientals i que, al mateix temps, el manté molt ocupat viatjant dins i fora del Regne Unit.

Encara que Londres semblava haver-li proporcionat estabilitat tant en el professional com en l'emocional, Juan Urdangarin estaria valorant fer un important canvi d'aires. Segons ha publicat ‘Informalia’, el jove es planteja la possibilitat de mudar-se a Vitòria, la ciutat on resideix el seu pare, Iñaki Urdangarin, juntament amb la seva parella, Ainhoa Armentia, i on també viu la seva àvia paterna, Claire Liebaert. De confirmar-se aquest moviment, la repercussió seria notable, sobretot tenint en compte la incòmoda relació que manté actualment la infanta Cristina amb el seu exmarit.

Des que la germana de Felip VI i Iñaki Urdangarin van signar els papers del divorci, s'ha sabut que no conserven gaire ganes d'interactuar. El distanciament entre ells és evident, tant en el personal com en el mediàtic. Així, la possibilitat que Juan traslladi la seva vida a la mateixa ciutat que el seu pare i la nova parella d'aquest podria caure com un gerro d'aigua freda a la seva mare, qui preferiria sens dubte mantenir els seus fills a prop d'ella. A més, si aquest canvi inclou el seu “amic íntim” —a qui alguns situen directament com la seva parella sentimental—, la convivència a Vitòria es presenta com tot un cop a les expectatives de Cristina de Borbó.

Canvi de Londres per Vitòria

De naturalesa reservada i allunyada de la sobreexposició mediàtica, Juan Urdangarin ha trobat a Londres un lloc discret per desenvolupar-se, tant laboralment com personalment. No obstant això, el desig d'estar més a prop del seu pare i de la seva àvia podria prevaler sobre la seva actual comoditat a la capital britànica. A això s'afegeix el cansament que a vegades provoca portar una vida frenètica en una gran urbs, la qual cosa sol generar anhels d'un entorn més recollit i familiar.

Per ara, tot segueix en el pla dels rumors i no existeix confirmació oficial. No obstant això, les fonts properes a Juan asseguren que el jove està valorant seriosament el canvi. Si decideix fer el pas, la reacció de la seva mare, la infanta Cristina, no serà precisament d'entusiasme. Al cap i a la fi, es tracta de l'elecció d'un fill que, cada vegada més, marca la seva pròpia ruta, sovint distant dels desitjos de la seva progenitora. Caldrà veure si finalment es produeix la mudança a Vitòria i si el seu “amic especial” fa el viatge amb ell, conformant un nou nucli en la vida dels Urdangarin i generant una dinàmica familiar tant inesperada com controvertida.