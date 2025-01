Iñaki Urdangarin es planta i llança un avís clar als Borbons: 'Si...'

per Sergi Guillén

Els rumors sobre l'exduc de Palma i la seva relació amb Ainhoa Armentia fa temps que alimenten titulars. En un principi, pocs apostaven per aquesta parella, titllant-la de passatgera. No obstant això, tres anys després, l'advocada i l'exmembre de la família reial segueixen més units que mai.

Fins al punt d'haver fet el pas de conviure a la luxosa urbanització vitoriana Ciudad Jardín. Un lloc estratègic perquè Iñaki pugui estar a prop de la seva mare, Claire Liebaert. I al mateix temps construir la seva nova llar amb la persona que li ha retornat la il·lusió.

Una nova època per a l'exduc

La tranquil·litat d'aquesta nova etapa s'ha vist alterada pel descobriment de certes clàusules lligades al divorci d'Iñaki amb la infanta Cristina. Des que la filla de Juan Carlos I i ell van posar fi al seu matrimoni. L'exduc va deixar de tenir qualsevol privilegi vinculat amb la Corona, si bé manté un suport econòmic provinent de l'emèrit.

Segons han revelat fonts, Cristina va incloure en els acords de la separació una prohibició explícita perquè Ainhoa Armentia no pugui acostar-se als seus fills. I, més important encara, va vetar la possibilitat que Iñaki arribi a casar-se amb l'advocada: si ho fes, perdria de forma automàtica tota l'ajuda econòmica que percep mensualment.

| YouTube

Fins i tot hauria de retornar els dos milions d'euros que va rebre en un concepte d'indemnització pel llibre que estava previst que escrivís i del qual es va retractar.

En aquesta tessitura, Iñaki ha fet gala de la seva astúcia. Segons transcendits, l'exduc maneja informació molt sensible sobre la família reial. I no dubta a utilitzar-la com a una moneda de canvi si es veu forçat a prendre certes decisions que el deixin fora del suport financer que conserva.

Ell coneix bé les interioritats del “cas Nóos” i la implicació de diferents figures. D'altra banda, no cal perdre de vista que la parella es troba en un punt de maduresa personal. Iñaki i Ainhoa ja no es plantegen tenir fills, però sí desitgen assegurar el seu futur junts.

La petició d'Iñaki

L'exduc vol garantir que, en cas de patir algun contratemps, Armentia i els seus dos fills quedin ben protegits. Aquesta és la raó per la qual Iñaki insisteix en el matrimoni civil, malgrat les condicions imposades per la infanta Cristina. Tot indica que l'exgendre de l'emèrit no descarta sortir de l'empara econòmica de la Corona si això li permet estabilitzar la seva vida amb la dona que estima.

| YouTube

En aquest context, resulta comprensible el desig de Felip VI i Letícia que Iñaki formalitzi com més aviat millor la seva unió amb Ainhoa Armentia. Doncs així es deslligaria definitivament de qualsevol vincle amb els Borbons. A ulls de la Casa Reial, seria la millor manera d'emmudir la polèmica i evitar noves tensions mediàtiques o revelacions incòmodes.

No obstant això, la posició d'Iñaki mostra que no està disposat a quedar sota el jou d'una clàusula que limita els seus moviments personals. I llança un clar avís: o li faciliten el seu pla per casar-se, o s'encarregarà de fer pública la informació amb la qual compta. Un advertiment contundent que posa, una vegada més, la monarquia espanyola en escac davant l'opinió pública.