Visitem la casa de Marc Cucurella i la seva parella: Tothom diu el mateix

La vida de Marc Cucurella no s'acaba quan sona el xiulet final, i això es nota en travessar la porta de casa seva. A Londres, al costat de Claudia Rodríguez, el defensa català ha convertit el seu refugi familiar en un petit manifest d'estil, calma i funcionalitat. Avui ens endinsem en aquest escenari privat que tantes mirades ha captat en les últimes setmanes, i del qual tothom repeteix la mateixa impressió.
Saló crema, jardí immens i detalls d'hotel boutique
L'esportista, nascut a Alella i consagrat després d'una Eurocopa històrica, mostra aquí una altra versió de si mateix, més domèstica i juganera. La parella ha compartit imatges i entrevistes que han disparat la conversa, i el veredicte del respectable és gairebé unànime, encara que convé recórrer primer cada estança per entendre el perquè. Les últimes publicacions a xarxes de la parella revelen un interiorisme molt pensat, amb tons clars, tèxtils suaus i línies nòrdiques que prioritzen la llum i la calma. El saló llueix sofàs crema, taules baixes arrodonides i una distribució àmplia que condueix visualment cap a un jardí de revista.
L'habitatge inclou a més un menjador per a vuit, amb vistes obertes al verd, que subratlla la idea de llar com a punt de trobada. Les imatges difoses per mitjans de lifestyle i la mateixa família han permès veure alguna cosa més que un bon aparador de tendències. Hi ha gimnàs a casa, una zona de lectura acollidora i piscina interior, un caprici que confirma l'ambició estètica del conjunt. La sensació general és de mansió contemporània on el luxe no fa soroll, però és en cada acabat i cada pas.
“Gràcies per ajudar-nos a convertir la casa en llar”
El mateix Cucurella va resumir el projecte: “Thanks for helping us make our house, our home”. No és només cortesia cap a l'equip de disseny; és una declaració d'intencions sobre com volen viure, amb nens i rutines de partit. En comentaris, la reacció es repeteix: càlida, lluminosa i molt “de revista”, el tipus de casa que sembla a punt per a un editorial. Claudia va afegir un gest molt futboler que ha fet parlar a xarxes, regalant a Marc una taula de teqball personalitzada amb bandera i nom.
La peça encaixa com anell al dit al jardí i explica per què l'oci actiu és part essencial de l'estètica del conjunt. El context també importa per valorar aquesta posada a punt i el desig de viure la casa a fons. La parella va relatar l'ensurt que va suposar un robatori al seu habitatge londinenc, episodi que els va obligar a reforçar la seguretat. Aquella experiència ajuda a entendre per què avui mostren una llar amable i protegida, on la prioritat torna a ser el benestar dels seus.
La dimensió més íntima de la seva vida familiar, a més, ha aflorat en entrevistes i documentals, amb reflexions sobre criança i canvis de ciutat. Aquest relat personal sosté l'encant de la casa, perquè darrere hi ha una història d'adaptació i ganes de celebrar el quotidià amb els nens. Aquesta casa apareix elegant, però sense rigidesa i amb ànima de llar jove, recordant a un hotel boutique.