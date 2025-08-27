Visitem la casa de 20 milions on s'amaguen Enrique Iglesias i Anna Kournikova

Hores després de confirmar-se una notícia inesperada sobre el seu familiar, han transcendit tots els detalls sobre la casa de 20 milions en què viuen Enrique Iglesias i Anna Kournikova. Immoble en què la parella i els seus fills s'amaguen de la pressió mediàtica.
Aquest dimecres, 27 d'agost, Enrique i Anna s'han convertit en el centre de totes les mirades. I tot després que la revista ¡Hola! hagi confirmat el seu tercer embaràs.
Segons ha pogut saber aquesta capçalera gràcies a fonts properes, Enrique Iglesias i Anna Kournikova estan molt il·lusionats amb l'arribada del seu quart fill. Nadó que està previst que neixi a finals d'any.
Tanmateix, fins que arribi aquest moment tan esperat, la parella viu a l'exclusiva illa d'Indian Creek. I ho fa amb els seus tres fills: els bessons Nicholas i Lucy, i la petita Mary.
Allà, aquesta coneguda família ha trobat el lloc ideal per mantenir-se lluny del soroll mediàtic. Tant és així que la seva residència actual s'ha convertit en el refugi perfecte per gaudir de la vida familiar.
Tot sobre la casa de 20 milions en què Enrique Iglesias i Anna Kournikova criaran el seu nou nadó
Indian Creek se situa a la part nord de Miami Beach i és reconeguda per acollir figures internacionals de gran notorietat. Entre els veïns d'Enrique Iglesias i Anna Kournikova destaquen personalitats com Ivanka Trump, l'exjugador Tom Brady o el magnat Jeff Bezos, entre d'altres.
Tanmateix, no hi ha dubte que el major atractiu d'aquesta exclusiva illa és la privacitat que els ofereix, un aspecte clau per a celebritats d'aquesta talla. I és que, segons ha transcendit, la zona compta amb seguretat constant i amb el seu propi equip de vigilància marítima que patrulla de manera permanent.
Aquesta seria la raó per la qual ha rebut el sobrenom de 'Billionaire Bunker', ja que està dissenyada perquè els seus residents puguin evitar trobades indesitjades amb desconeguts. Tot això converteix Indian Creek en una de les zones més cobejades i resguardades dels Estats Units.
Segons va revelar Vanitatis en el seu moment, Julio Iglesias, pare del cantant, va ser propietari de diversos terrenys en aquest enclavament, els quals va vendre el 2020 per més de 45 milions de dòlars.
En el cas de l'actual habitatge d'Enrique Iglesias i Anna Kournikova, es calcula que el seu valor supera els 20 milions de dòlars. Un immoble que compta, entre altres privilegis, amb sortida directa al mar i amb un moll privat per a la seva embarcació.
Avui dia, es coneixen pocs aspectes sobre l'interior, ja que la parella sempre ha protegit amb recel la seva intimitat. No obstant això, en algunes ocasions, han mostrat algunes pinzellades de la seva vida en família.
Una d'aquestes és l'espaiós jardí on els tres fills d'Enrique Iglesias i Anna Kournikova corren, juguen i gaudeixen del clima juntament amb totes les seves mascotes. De fet, en diverses de les seves publicacions s'ha vist que els petits tenen allà joguines i un ambient pensat per a la seva diversió durant gran part de l'any.
A més, la seva llar també disposa d'una sala de jocs en què els tres germans comparteixen moments de diversió amb els seus pares. D'altra banda, la casa disposa de gimnàs propi, reflex del gust de la parella per l'esport i la vida sana.
A això s'hi sumen un saló ampli, una cuina moderna i un bany de grans dimensions. Pel que fa a l'estètica, dominen els tons blancs, beix i fusta, una combinació que transmet frescor costanera i harmonitza amb l'entorn marí que envolta l'illa.