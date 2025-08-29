Visitamos la casa de Marc Cucurella y su pareja: Todos dicen lo mismo

La vida de Marc Cucurella no termina cuando suena el pitido final, y eso se nota al cruzar la puerta de su casa. En Londres, junto a Claudia Rodríguez, el defensa catalán ha convertido su refugio familiar en un pequeño manifiesto de estilo, calma y funcionalidad. Hoy nos asomamos a ese escenario privado que tantas miradas ha captado en las últimas semanas, y del que todos repiten la misma impresión.

Salón crema, jardín inmenso y detalles de hotel boutique

El futbolista, nacido en Alella y consagrado tras una Eurocopa histórica, muestra aquí otra versión de sí mismo, más doméstica y juguetona. La pareja ha compartido imágenes y entrevistas que han disparado la conversación, y el veredicto del respetable es casi unánime, aunque conviene recorrer primero cada estancia para entender el porqué. Las últimas publicaciones en redes de la pareja revelan un interiorismo muy pensado, con tonos claros, textiles suaves y líneas nórdicas que priorizan la luz y la calma. El salón luce sofás crema, mesas bajas redondeadas y una distribución amplia que conduce visualmente hacia un jardín de revista, perfecto para tardes en familia o cenas largas con amigos.

La vivienda incluye además un comedor para ocho, con vistas abiertas al verde, que subraya la idea de hogar como punto de encuentro. Las imágenes difundidas por medios de lifestyle y la propia familia han permitido ver algo más que un buen escaparate de tendencias. Hay gimnasio en casa, una zona de lectura acogedora y piscina interior, un capricho que confirma la ambición estética del conjunto. La sensación general es de mansión contemporánea donde el lujo no hace ruido, pero está en cada acabado y cada paso.

| ¡Hola!

“Gracias por ayudarnos a convertir la casa en hogar”

El propio Cucurella resumió el proyecto con una frase sencilla al compartir el resultado en Instagram: “Thanks for helping us make our house, our home”. No es solo cortesía hacia el equipo de diseño; es una declaración de intenciones sobre cómo quieren vivir, con niños y rutinas de partido. En comentarios, la reacción se repite: cálida, luminosa y muy “de revista”, el tipo de casa que parece lista para un editorial. Claudia añadió un guiño muy futbolero que ha dado que hablar en redes, regalando a Marc una mesa de teqball personalizada con bandera y nombre.

La pieza encaja como anillo al dedo en el jardín y explica por qué el ocio activo es parte esencial de la estética del conjunto. El contexto también importa para valorar esta puesta a punto y el deseo de vivir la casa a fondo. La pareja relató en un programa reciente el susto que supuso un robo en su vivienda londinense, episodio que les obligó a reforzar seguridad. Aquella experiencia ayuda a entender por qué hoy muestran un hogar amable y protegido, donde la prioridad vuelve a ser el bienestar de los suyos.

La dimensión más íntima de su vida familiar, además, ha aflorado en entrevistas y documentales, con reflexiones sobre crianza y cambios de ciudad. Ese relato personal sostiene el encanto de la casa, porque detrás del diseño hay una historia de adaptación, paciencia y ganas de celebrar lo cotidiano con los niños. Esta casa aparece elegante, pero sin rigidez y con alma de hogar joven, recordando a un hotel boutique.