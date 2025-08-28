Caos en una cita de First Dates: 'S'ha...'

A ‘First Dates’ el romanticisme sol arribar amb les postres, però hi ha nits on el menú canvia de manera inesperada i deixa titulars encesos. La darrera sorpresa ha posat el focus en un moment brusc, que ara torna a circular amb força a xarxes i fòrums televisius. Només asseure's, Miguel va intentar trencar el gel amb una honestedat poc habitual per a una primera trobada televisada. “M'agrades, no sé si t'agrado”, va confessar, mentre la seva cita, José Miguel, responia amb silencis que anticipaven una ruptura sense preàmbuls ni miraments.
Una plantada fulminant que va deixar glaçat en Miguel
El desenllaç va ser immediat: “No ets el que jo estic buscant, ho sento molt; me'n vaig ja”, va deixar caure abans d'abandonar la taula. El restaurant es va quedar sense conversa ni postres, i amb una frase lapidària ressonant a plató i xarxes: “Ha marxat”. L'episodi va ser etiquetat per la producció com “la cita més curta de la història del programa”, una etiqueta que el mateix canal ha reactivat amb clips i repeticions recents. El moment, emès originalment a la primavera i reimpulsat aquest agost, va tornar a escalar en mencions i cerques vinculades al format.
Sobera intervé i Miguel s'esplaia
Carlos Sobera va intentar mediar perquè l'adeu no sonés a portada, tot i que el comensal havia sortit del pla. Miguel, encara en xoc, va verbalitzar la seva decepció amb una barreja de dignitat i enuig. “Podria haver estat més educat; el noi ha agafat i ha marxat”. La realització va prometre una segona oportunitat, que ell va acceptar: “Jo soc el que ha guanyat”.
La discussió es va traslladar de seguida a X, on els usuaris van debatre sobre la fina línia entre la sinceritat i la mala educació. Sota etiquetes del programa, molts van defensar el dret a dir “no” sense teatre, mentre altres van demanar empatia i mínims de cortesia en pantalla. Els clips oficials amb el rètol “la cita més curta” van multiplicar les reproduccions del fragment d'aquest programa. El programa de Cuatro, ancorat entre el romanticisme i el xoc de caràcters, acumula precedents tant virals com polèmics.
El show que viu del xoc emocional
És el cas de Jesús “Crazy”, expulsat després d'enganys múltiples i convertit en exemple de com els límits del format es tensionen sovint. També hi figuren les cites que acaben al reservat, demostrant que el termòmetre emocional del restaurant pot saltar del gel al foc en minuts. Aquest contrast explica l'addicció del públic i la força del programa a Google Discover, on paraules com “romanç”, “escàndol” o “ruptura” conviuen sense vergonya. La mecànica continua sent senzilla i efectiva: emparellaments quirúrgics, edició trepidant i un presentador que sap quan calmar i quan deixar respirar el conflicte.
Per això, quan apareix una plantada com la de Miguel i José Miguel, la conversa transcendeix l'anècdota i qüestiona l'etiqueta en cites exprés. Miguel té el suport de l'audiència i una promesa de revenja televisiva, que pot traduir-se en una segona oportunitat més d'acord amb les seves expectatives. El programa, mentrestant, capitalitza la polèmica i confirma que el seu magnetisme rau a mostrar l'amor quan neix, i també quan no vol néixer.