La vida actual de Koldo Royo: de 'Supervivientes' a sopar amb els reis a Marivent

Koldo Royo ha tornat a ser protagonista a l'escena pública, aquesta vegada en un context molt diferent del de la televisió. El xef basc, conegut per la seva participació a Supervivientes, ha estat un dels convidats més destacats a la recepció dels reis a Marivent. La seva presència ha sorprès molts, però té tot el sentit si es mira amb atenció la seva història.

Royo ha compartit taula amb els reis, les seves filles i la reina Sofia, en un acte amb més de 600 convidats de l'àmbit polític, cultural i esportiu. La seva aparició no ha passat desapercebuda, vestia amb la seva clàssica jaqueta de xef, com a símbol d'una vida dedicada a la cuina. Als seus 66 anys, ha aconseguit unir en una mateixa nit el que és televisiu, el que és gastronòmic i el que és institucional.

El Palau de Marivent ha acollit aquesta recepció per quart any consecutiu, però aquesta ha estat la primera vegada que les princeses, Leonor i Sofia, han acompanyat els seus pares. En aquest context, la presència de Koldo ha aportat un toc entranyable. La seva trajectòria a Mallorca, on fa més de quatre dècades que hi viu, ha estat clau per guanyar-se un lloc a la selecta llista de convidats.

De Supervivientes a referent a xarxes: el renaixement de Koldo Royo després de la seva experiència a Hondures

Tot i que molts el recorden pel seu pas per Supervivientes, on va ser el cinquè expulsat, Royo sempre ha tingut una vida intensa i plena de reptes. Va participar en el reality per demostrar-se a ell mateix que encara podia superar-se, i durant la seva estada a Hondures va perdre 15 quilos i va guanyar una inesperada popularitat nacional. Després de tornar a casa, va complir la seva promesa d'esmorzar al seu bar de confiança i visitar el centre oncològic de Palma on va ser tractat de càncer.

Des del seu retorn, ha reprès amb entusiasme la seva activitat a les xarxes socials, on comparteix receptes, reflexions i anècdotes de la seva vida. Paral·lelament, ha parlat obertament de les seqüeles del concurs, però també del seu renovat vincle amb el públic. En aquest renaixement mediàtic ha trobat una nova manera de connectar amb la gent, lluny dels fogons clàssics però molt a prop de la seva essència.

Més enllà de Supervivientes: el camí de Koldo Royo fins a Marivent

No és casual que la Família Reial hagi volgut comptar amb Koldo Royo a Marivent. Koldo va obrir el seu restaurant al Passeig Marítim de Palma el 1989 i per les seves taules van passar, durant anys, els reis Joan Carles I i Sofia, a més de l'aleshores príncep Felip. En entrevistes passades, Royo explicava amb naturalitat les seves visites, destacant la seva senzillesa i les seves preferències culinàries.

Tot i que va tancar el seu restaurant el 2008 a causa de la crisi, mai s'ha allunyat del món gastronòmic. Amb una carrera consolidada i el reconeixement dels seus veïns mallorquins, la seva inclusió a la recepció reial és una mena d'homenatge. No per haver estat a televisió, sinó per haver construït la seva vida a l'illa, treballant, resistint i reinventant-se.

Ara, des de les xarxes i amb nous projectes, Koldo viu una etapa més calmada però igual de compromesa. Sopa amb els reis, sí, però també cuina per als seus seguidors i segueix lligat al teixit social de Mallorca. El seu pas per Supervivientes ha estat només una pàgina més d'una biografia que combina tenacitat, calidesa humana i talent a foc lent.