Vicky Martín Berrocal, ex de Manuel 'El Cordobés', lo confirma: 'Hay momentos...'

Este fin de semana, Vicky Martín Berrocal sorprendía a sus seguidores con una publicación cargada de emoción. La exmujer de Manuel 'El Cordobés', siempre cercana con su público, decidió abrirse en una carta personal que ha dejado huella.

"Hay momentos en los que uno quiere y necesita parar", escribió la empresaria en Instagram, en un mensaje que refleja un punto de inflexión vital. Tras compartir en días recientes una fotografía inédita con un miembro de la Casa Real británica, ahora decide mostrar su lado más humano. ¿Qué hay detrás de estas palabras tan reveladoras?

| Atresmedia

Vicky Martín Berrocal revela cómo inicia una nueva etapa vital

Para entender este gesto de Vicky Martín Berrocal hay que mirar hacia atrás. La diseñadora, que se separó de Manuel Díaz 'El Cordobés' en 2001 tras cuatro años de matrimonio, ha sabido reinventarse como referente de moda. Con más de 1.300.000 seguidores en Instagram, ha construido un espacio donde mezcla proyectos profesionales con momentos de su vida privada.

Durante este verano, marcado por viajes y colaboraciones en diferentes puntos de España y Portugal, la sevillana ha compartido su día a día con naturalidad. Sin embargo, sus últimas palabras dejan entrever que necesitaba un respiro. La decisión de desconectar y expresarlo públicamente llega tras un primer semestre del año intenso en compromisos.

La exmujer de Manuel 'El Cordobés' publicó este 31 de agosto en Instagram una reflexión sobre su vida: "Hay momentos en los que uno quiere y necesita parar. La vida (a la que no hay que echarle nada en cara) nos arrastra sin querer y a veces nos vemos en un círculo vicioso del que hay que salir. Pero la mayoría de las veces, no sabes cómo hacerlo", comenzaba su escrito.

| Movistar Plus+

Sus palabras se acompañaban de una declaración inspiradora en la que dejaba claro que este verano lo dedicó a priorizarse: "No necesitas ver toda la escalera para subir el primer peldaño. Eso decía Martin Luther King y que de acuerdo estoy. Plántate, échale coraje y toma decisiones".

La sevillana admitió que aprovechó los últimos meses para "saltar al vacío" y reencontrarse consigo misma. "Quería aprovechar este verano para saltar al vacío, priorizarme, tener tiempo para mí… conseguir estar en paz y en calma". Según sus propias palabras, fue un tiempo de desconexión total, donde eligió la sencillez de la rutina y el descanso como aliados.

La confesión más íntima de Vicky Martín Berrocal

En su carta, Vicky detalló cómo vivió esas semanas lejos de las presiones externas: "No pensar en nada ni en nadie, escucharme mucho y quedarme sorda a veces. Tener a los que quiero cerca. Pararme en lo que realmente importa y no estar en ningún sitio por estar", escribió.

Sus frases transmiten autenticidad y la decisión consciente de cuidarse: "Usar las redes sociales cuando me apeteciera. Darle un respiro y tomarme un respiro. Pensar en mí y dejar de pensar qué publico, qué me pongo y qué foto me hago", siguió.

| Europa Press

"Me apetecía olvidarme y vivir, descansar, hablar poco y contar lo justo, leer, pasear y no hacer nada, dormir. Encontrarme con mi mejor versión, ser egoísta y consciente en cada momento. ¡Ser!", añadía en una reflexión que ha resonado con fuerza entre sus seguidores.

Un futuro cargado de proyectos e ilusión para Vicky Martín Berrocal

Lejos de sonar derrotista, Vicky concluyó su carta con entusiasmo por lo que está por llegar: "Mañana empieza un año nuevo a nivel profesional. Empiezan los quehaceres, sí, mañana ya. ¡Cómo de rápido pasa la vida!", escribía con optimismo.

La diseñadora confesó tener "mil sueños y mil proyectos en mente" para este nuevo curso: "Tengo ilusión, ganas, y mucha emoción. Estoy libre de carga, no llevo ninguna mochila ni palabras no dichas. Empiezo de cero, empiezo bien", explicó.

| Instagram, @vickymartinberrocal

"Me espera un año maravilloso, ¡lo sé! Lo he visualizado y sentido. Este será un gran año, como el tuyo… si así lo crees". Con estas frases, Vicky no solo hablaba de sí misma, sino que enviaba un mensaje de aliento a todos aquellos que atraviesan procesos de cambio.

La carta de Vicky Martín Berrocal confirma que la diseñadora ha decidido priorizar su bienestar personal en esta nueva etapa. Su relación pasada con Manuel 'El Cordobés' forma parte de su historia, pero hoy su foco está en ella misma. La clave será ver cómo esta actitud renovada se traduce en sus proyectos futuros y en el impacto que pueda tener en quienes la siguen.