Dues dones posen davant d’un fons blau difuminat, una porta ulleres de sol i samarreta clara amb un dibuix, l’altra porta un collaret blau i un maquillatge cridaner, a la cantonada hi ha una icona vermella d’un plat amb coberts.
Vicco, Rosalía i el plat que les va enfrontar | Los 40
Gent

Vicco deixa sense paraules Rosalía després de rebutjar aquest plat de la cuina catalana

Vicco reobre el debat dient que “no té gust de res”, mentre Rosalía presumeix del mateix mos com una autèntica delícia a París

Duna Costa
per Duna Costa

L'escena semblava inofensiva, però va acabar encenent comentaris i passions a les xarxes. Dues celebritats, dues ciutats i un plat amb segles d'història van enfrontar gustos, records i orgull culinari. L'encreuament no va començar en un photocall ni en una catifa vermella. Va néixer en un vídeo casolà, va continuar en stories alienes i va desembocar en un clàssic pols entre tradició, moda i paladar personal.

El “no té gust de res” de Vicco i el seu primer mos

La Vicco es va gravar tastant per primer cop els caragols i va resumir el seu veredicte amb una frase breu i contundent: “no té gust de res”. A la seqüència, entre ganyotes nervioses, va arribar a preguntar amb mitja rialla “com que la bava?”. La seva reacció era tant espontània com viral i va dividir els seus seguidors entre la curiositat i el rebuig. La lectura ràpida va ser que la Vicco atacava un emblema de la taula mediterrània.

Rosalía, París i la defensa entusiasta d'un clàssic

A l'altre costat del ring mediàtic va aparèixer Rosalía, que ja havia mostrat a París el seu entusiasme pels escargots. Els celebrava com una delícia a les seves històries. L'artista catalana els va tastar i els va aplaudir, deixant clar que per a ella aquest mos té encant, textura i un punt festiu irresistible.

La seva ruta francesa va passar per taules icòniques, amb especial atenció a Chez L’Ami Louis, el bistrot cèlebre pels seus caragols i clientela d'alt perfil. El local, convertit en lloc de pelegrinatge foodie per a celebritats, va consolidar encara més la narrativa de Rosalía com a ambaixadora involuntària del plat. Fins i tot ha estat en titulars per moviments empresarials de luxe a la capital francesa. El xoc d'opinions va reactivar una discussió deliciosa: a Catalunya, els caragols a la llauna són festa, fum i safata calenta amb allioli o vinagreta.

Tradició catalana davant el ritual francès

El seu arrelament a Lleida i la seva condició de ritu social expliquen per què cada temporada reapareix l'orgull pel seu gust, la seva picada i la seva manera de compartir-los. A França, la recepta d'escargots a la bourguignonne imposa un altre cànon, amb mantega, all i julivert com a perfum dominant. La tècnica, l'espècie emprada i la contundència greixosa marquen diferències notables amb la versió catalana. Aquesta última és més directa i depèn de la brasa o el forn.

El vídeo de la Vicco va córrer com la pólvora i, en qüestió d'hores, titulars parlaven del “plat que les divideix”, contraposant la fredor inicial d'una a la fascinació declarada de l'altra. El marc era sucós per a l'algoritme: dues estrelles, un mos polèmic i estiu propici per a discussions lleugeres però identitàries. Als comentaris abundaven bromes, reivindicacions d'allioli ben fet i recomanacions per “convertir” la cantant amb una bona llauna lleidatana. També hi va haver qui va recordar que la primera vegada pot enganyar, i que la salsa és mitja experiència quan parlem de caragols.

