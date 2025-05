La parella secreta de Rosalía que va guanyar Eurovisió

Mentre Europa es submergeix en l'emoció de la gran final d'Eurovisió 2025, una història del passat torna per acaparar titulars: el romanç fugaç entre Rosalía i Damiano David, vocalista de Måneskin i guanyador del certamen el 2021.

El vincle entre Rosalía i Damiano va començar al juny de 2023, durant el festival Primavera Sound a Madrid, on ambdós artistes van coincidir i van compartir moments que no van passar desapercebuts per als seus seguidors.

Aleshores, Rosalía mantenia una relació amb Rauw Alejandro, mentre que Damiano acabava d'anunciar la seva ruptura amb la influencer Giorgia Soleri. Les circumstàncies van propiciar un acostament entre ambdós artistes, que, segons fonts properes, va derivar en un romanç breu però intens durant l'estiu de 2023.

Aquest episodi amorós, encara que efímer, va deixar una empremta en la vida de Damiano. En el seu recent àlbum en solitari, "Funny Little Fears", llançat el 16 de maig de 2025, el cantant italià fa referència a una relació passada que el va marcar profundament. En una entrevista amb 'El Mundo', Damiano va confessar: "Un ex amor secret meu m'havia tret la meva identitat. Em vaig sentir molt sol. I vaig haver de reconnectar-me".

Silenci oficial encara que Rosalía queda en mal lloc

Encara que ni Rosalía ni Damiano han confirmat públicament la seva relació, les pistes i declaracions han alimentat les especulacions. Després de l'aparició de Rosalía amb l'actor Jeremy Allen White a l'octubre de 2023, Damiano va deixar de seguir-la a les xarxes socials, un gest que molts van interpretar com a senyal d'un cor trencat.

Actualment, Damiano manté una relació amb l'actriu i cantant Dove Cameron. La parella va celebrar el seu primer aniversari a l'octubre de 2024, compartint imatges i missatges a les xarxes socials que reflecteixen la seva complicitat i amor mutu.

Per la seva banda, Rosalía ha continuat enfocada en la seva carrera musical, participant en esdeveniments internacionals i col·laborant amb diversos artistes. La seva vida personal, encara que objecte d'interès mediàtic, ha estat gestionada amb discreció per l'artista catalana.

Aquest episodi en la vida de Rosalía i Damiano David afegeix una capa més a la rica tapisseria d'històries que envolten els artistes que han passat per Eurovisió.

Mentre el festival continua sent una plataforma per descobrir talents i generar moments inoblidables, també serveix com a teló de fons per a connexions personals que, encara que breus, deixen una marca indeleble en els seus protagonistes.

Serà que en futures entrevistes o cançons, algun dels dos artistes reveli més detalls sobre aquest capítol compartit? Només el temps ho dirà.