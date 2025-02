El viatge sorpresa de Gerard Piqué i Clara Chía

Els diferents rumors entre Shakira, Gerard Piqué i Clara Chía segueixen generant titulars. Mentre la cantant colombiana reprèn la seva gira mundial després d'un ensurt de salut a Lima.

El seu ex, Gerard Piqué, ha aprofitat el temps per gaudir de la seva relació amb Clara Chía. Sense els fills pel mig, la parella ha decidit reforçar el seu vincle i acallar rumors de distanciament amb un viatge inesperat.

Un viatge enmig de la controvèrsia

Els últims mesos no han estat fàcils per a Piqué. Des que Shakira es va mudar a Miami amb els seus dos fills, la relació entre ambdós ha estat marcada per tensions legals i decisions que han complicat la convivència. Recentment, Shakira va anunciar que Milan i Sasha l'acompanyaran durant la seva última gira mundial, una decisió que impossibilita que Piqué passi temps amb ells als Estats Units com tenia planejat.

Mentre Shakira afrontava un problema de salut a Lima, Perú, que la va obligar a suspendre un concert, Piqué estava en un altre continent. L'exjugador va ser vist a El Jadida, el Marroc, assistint a un partit de futbol, acompanyat de Clara Chía. Encara que al seu Instagram només va publicar una imatge amb un famós streamer marroquí, els assistents a l'esdeveniment van captar les imatges de la parella compartint uns gestos d'afecte.

Amor i negocis: Piqué i la seva aposta pel Marroc

El viatge no va ser només per plaer; la seva empresa Kosmos, la mateixa que organitza la famosa King's League, està explorant la possibilitat de portar el torneig al Marroc. De fet, la imatge que va compartir a Instagram el mostra al costat del seleccionador nacional marroquí per a la King's League. Una pista clara de les seves intencions d'expandir l'esdeveniment al país africà.

| @3gerardpique

Cal recordar que la Kings World Cup Nations, la versió mundialista de la lliga creada per Piqué, va tenir la seva primera edició a Itàlia, amb la participació d'una selecció marroquina. Ara, el Marroc sona com un dels possibles amfitrions per a una futura edició del torneig.

Mentrestant, Clara Chía segueix mantenint-se al marge de les xarxes socials. Però la seva presència en aquest viatge deixa clar que continua sent una peça clau en la vida de Piqué. Malgrat els rumors de crisi en la parella, les imatges que circulen a les xarxes socials mostren un Piqué relaxat, somrient i molt afectuós amb la seva nòvia.

Shakira, en plena gira i amb l'atenció en els seus fills

D'altra banda, Shakira ha reprès la seva agenda professional després de rebre l'alta mèdica a Lima. Malgrat el contratemps, l'artista ha decidit seguir endavant amb la seva gira mundial, portant els seus fills amb ella. Aquesta decisió ha generat debat a les xarxes socials, ja que alguns critiquen que els nens estiguin viatjant constantment i perdent classes.

Mentre que altres defensen que és millor que estiguin amb la seva mare en aquests moments. Curiosament, aquesta mateixa situació recorda un episodi del passat, quan Shakira va criticar Piqué per permetre que Milan aparegués en una transmissió en viu de la King's League. Ara, la cantant afronta comentaris similars sobre l'exposició dels seus fills en la seva gira.