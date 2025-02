Shakira deixa en evidència l'Estat Espanyol en canviar una lletra: Els wokes rabien

Després d'uns mesos de silenci, en els últims dies s'ha tornat a parlar de Gerard Piqué i de Shakira. L'exjugador del FC Barcelona i l'artista colombiana van ser parella durant molts anys després de conèixer-se al Mundial de Sud-àfrica el 2010, en què la Selecció Espanyola es va convertir en campiona del món. De la parella van néixer dos fills, Milan i Sasha.

Com a curiositat, Piqué i Shakira feien anys el mateix dia. Però amb 10 anys de diferència. Encara que no ho sembli, la cantant de Barranquilla té 47 anys i l'excapità del Barça 37. Una diferència d'edat que ara s'ha repetit, però al revés. La nova parella de l'exfutbolista, Clara Chía té ara 26 anys i el seu aniversari va ser el 7 de febrer.

Cançons de Shakira

Malgrat que la ruptura va tenir lloc fa anys, Shakira continua explotant la seva relació amb Gerard Piqué en els seus temes. L'artista ha creat molts temes en què parla de Gerard Piqué, de Clara Chía, fins i tot de la mare i sogra, Montserrat Bernabeu.

Parlant de cançons, Shakira està de gira. I això ha provocat que tornés a aparèixer el tema de Shakira i Gerard Piqué als mitjans de comunicació. En un primer moment, es va dir que l'exdefensa blaugrana es desplaçaria a Miami per cuidar dels seus fills mentre la seva exdona estava de gira. No obstant això, aquesta informació es va desmentir per les Mamarazzis i finalment Piqué no s'ha desplaçat.

Les dones ja no ploren Tour

La gira va començar el passat 11 de febrer a Rio de Janeiro i Shakira té previst passar per moltes ciutats del món. En el setlist de la gira, l'artista ha inclòs cançons que formen part de la seva carrera, fins i tot dels seus inicis, com Don’t Bother, de l'àlbum ‘Oral Fixation vol. 2’ i que es va editar el 2005. En aquell moment, no coneixia Piqué i una cançó deia: "per tu renunciaria a tot el que tinc i em mudaria a un país comunista".

Canvi de lletra

Ara ha decidit canviar la lletra de la cançó i adequar-la als nous temps. Amb el nou contingut, està clar que es refereix a l'Estat espanyol i a la seva anterior relació amb Gerard Piqué. Ara afirma que "per tu vaig renunciar a tot el que tenia i em vaig mudar a un país socialista".

| Shakira

Hem de tenir en compte que quan va arribar Shakira a Espanya governava Mariano Rajoy, del Partido Popular, però s'entén que una 'intervenció' d'Hisenda com la que ha patit la cantant, es pugui relacionar més amb unes polítiques socialdemòcrates abans que amb un sistema neoliberal. A més, el procediment judicial va començar el 2018, quan ja sí Pedro Sánchez ocupava la Moncloa. Com era esperable, a l'esquerra no li ha agradat aquest senyalament.