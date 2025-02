Shakira torna a la càrrega contra Clara Chía: Missatge demolidor

La rivalitat entre Shakira i Clara Chía ha assolit un nou punt àlgid. Durant l'inici de la seva gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" a Rio de Janeiro, la cantant colombiana va llançar un missatge contundent que molts interpreten com una clara indirecta cap a l'actual parella de Gerard Piqué.

Després de la seva mediàtica separació de Gerard Piqué el 2022, Shakira ha canalitzat les seves experiències personals en la seva música. Cançons com "Monotonía" i la seva col·laboració amb Bizarrap a "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" han abordat directament temes de desamor i traïció, generant un gran rebombori mediàtic. En aquestes composicions, l'artista ha deixat entreveure el seu sentir respecte a la nova relació de Piqué amb Clara Chía, una jove de 22 anys que la premsa del cor va catalogar com una de les causes de la ruptura.

| Twitter

L'inici de la gira i el missatge directe

L'11 de febrer de 2025, Shakira va donar inici a la seva esperada gira a l'Estadi Olímpic Nilton Santos de Rio de Janeiro. L'espectacle, que es va estendre per dues hores i mitja, va estar carregat d'energia, emotivitat i referències a la seva vida personal. Un dels moments més comentats va ser quan, durant la interpretació de "She Wolf" ("Loba"), es va projectar a les pantalles de l'escenari el missatge: "Les llobes no desitjaran les possessions de les seves veïnes. Clarament!"

Aquest joc de paraules, que destaca el nom "Clara", va ser interpretat per molts com una al·lusió directa a Clara Chía. A més, la referència a "les possessions de les seves veïnes" suggereix una crítica cap a la jove per la seva relació amb Piqué. La premsa internacional no va trigar a fer-se ressò del succés. Mitjans com Telemundo van destacar l''astúcia' de Shakira per incorporar missatges personals en les seves presentacions, assenyalant que l'artista continua utilitzant la seva plataforma per expressar els seus sentiments i experiències de manera pública.

D'altra banda, El Nacional ha informat que Clara Chía no ha gestionat bé l'atenció mediàtica derivada de la seva relació amb Piqué i les constants al·lusions de Shakira. Segons informes, la jove ha experimentat episodis d'ansietat i estrès a causa de la pressió pública.

L'impacte en la gira i en la vida personal de Shakira

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ha estat un èxit rotund des del seu inici. La gira, que celebra els 30 anys de carrera de Shakira, ha esgotat entrades en múltiples ciutats i ha generat una demanda tan alta que s'han afegit dates addicionals en diverses localitats. A nivell personal, Shakira ha manifestat que aquesta gira és una forma de catarsi i empoderament. En una entrevista recent, la cantant va expressar: "Després de tot el viscut, aquesta gira representa un renaixement per a mi. És una celebració de la resiliència i la força femenina".