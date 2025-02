'Com si fos ahir' del 19 de febrer: La Naiara li fa grossa al Karim

Capítol de meitat de setmana a ‘Com si fos ahir’. Aquest dimecres tot comença amb l’Eva, que, tot i que li fa mandra passar el seu dia de festa anant d’excursió amb el Lluís, acaba tenint una jornada molt més divertida del que s’esperava. Entre paisatges bonics i converses, l’Eva gaudeix de la sortida, tot i que, com sempre, deixa clar que en Lluís és només un amic. Així, mentre ella s’agrada riure i gaudir de l’escapada, nosaltres ens quedem amb la pregunta: podria algun dia evolucionar aquesta amistat?

Mentrestant, la trama amorosa d’un altre personatge tampoc passa desapercebuda. La Naiara, tot i dir al seu pare que el NO del Karim a tenir una relació no l’afecta, es descobreix que les coses no són tan simples. Quan hi coincideix amb ell, la seva actitud revela tot el contrari. Durant un exercici a l’Escola de Policia, la cosa acaba malament ja que la Naiara fa mal al Karim.

El Quique, cara a cara amb el Bolaños

A la feina, el Quique també té un moment de reflexió important. Ha estat pensant molt últimament en tornar a treballar a l’institut, i ara es planteja demanar l’alta per poder reincorporar-se. En parla també amb la Cristina i li reconeix que veu que la Cèlia no l’entén.

Realment està preparat per tornar a enfrontar-se al Bolaños? Recordem que el professor l’ha anat arraconant amb males arts i el fa quedar malament davant dels companys. És mala gent i no s’aturarà fins a destruir-lo del tot. De fet, el Quique s’acosta a l’institut i veu el Bolaños de lluny. El personatge interpretat per Dafnis Balduz se’l mira amb una cara que no anticipa res bo.

L'Ismael continua fent castells

Finalment, l’Ismael, que està a punt de fer 18 anys, té enveja la vida independent de l’Àxel. L’altre dia vam veure com li va dir que vol invertir en borsa tot i no tenir-ne ni idea. El Litus fins i tot li ha ofert diners perquè estudiï. Un greu error ja que tothom intueix on acabaran aquests diners. A més l’Aloma ja és a Barcelona després de treure bones notes als exàmens.

La seva mare, l’Àngela, li ha donat diners i l’Aloma sospita que li amaga alguna cosa. Tot i que ja ha acabat la seva relació amb el Litus, l’Àngela no vol que la seva filla sàpiga que s’han embolicat.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 19 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emetrà el dimecres 19 de febrer a les quatre i quatre minuts de la tarda. Tindrà una durada de 38 minuts segons la programació oficial de TV3. Com sempre, després del 'Cuines', es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.