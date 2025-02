El nou detall de la malaltia de Carles III que no anticipa res de bo

per Pol Nadal

La salut del rei Carles III ha estat motiu de creixent preocupació al Regne Unit i arreu del món. Des que el monarca anunciés el febrer de 2024 el seu diagnòstic de càncer, el Palau de Buckingham ha mantingut un estricte hermetisme sobre la naturalesa específica de la malaltia. No obstant això, recents informacions suggereixen que el seu estat s'ha deteriorat significativament, afectant la seva mobilitat i el seu rendiment en funcions reials.

| Sandy Aveledo, Viktor Gladkov, XCatalunya

Un deteriorament visible

Malgrat els esforços per projectar una imatge de fortalesa, les aparicions públiques de Carles III han evidenciat canvis notables en el seu aspecte físic. Observadors han assenyalat una notable pèrdua de pes, un semblant cansat i dificultats per caminar. Segons reportatges, el monarca ha hagut de reduir el temps que roman dempeus durant els esdeveniments oficials, i el seu equip utilitza maquillatge per dissimular els signes evidents de cansament i malaltia.

Mobilitat compromesa

Fonts properes al Palau de Buckingham han revelat que, en la intimitat de la seva residència, el rei enfronta serioses dificultats de mobilitat. En moments d'extrema debilitat, s'ha vist obligat a utilitzar una cadira de rodes per desplaçar-se. Aquesta situació ha portat a una reorganització dels espais dins del palau per facilitar els seus moviments i garantir la seva comoditat.

Paral·lelismes històrics

L'actual situació de Carles III recorda casos anteriors en la monarquia britànica. La seva mare, la reina Isabel II, va continuar amb els seus deures reials fins al final dels seus dies, fins i tot mentre enfrontava problemes de salut que van ser manejats amb gran discreció. De manera similar, el rei Jordi VI, avi de Carles III, va patir seriosos problemes de salut en els seus últims anys, informació que també va ser acuradament controlada fins al seu traspàs.

Rumors d'abdicació

L'evident deteriorament en la salut del monarca ha desfermat especulacions sobre una possible abdicació en favor del seu fill, el príncep Guillem. Encara que Carles III ha manifestat la seva intenció de continuar amb les seves responsabilitats reials, la creixent dificultat per complir amb els seus deures ha alimentat els rumors sobre una transició anticipada en el tron britànic.

| The Royal Family Web., Atstock Productions, XCatalunya

Reaccions oficials

Fins al moment, el Palau de Buckingham no ha emès comunicats oficials detallant l'estat de salut del rei ni abordant els rumors d'abdicació. No obstant això, s'ha observat un augment en les responsabilitats assumides pel príncep Guillem, qui ha representat el seu pare en diversos compromisos oficials, la qual cosa podria indicar una preparació per a una eventual successió.

Un futur incert

L'actual situació planteja interrogants sobre el futur del regnat de Carles III. Si el seu estat de salut continua deteriorant-se, la monarquia britànica podria enfrontar-se a decisions difícils respecte a la continuïtat en el tron. Mentrestant, el públic i els mitjans de comunicació romanen atents a qualsevol actualització oficial que llanci llum sobre el benestar del monarca i el futur de la Corona.

En aquest context, la imatge d'un rei plenament actiu es desvaneix, i la possibilitat que la cadira de rodes es converteixi en una eina permanent en el seu dia a dia sembla cada cop més plausible. El temps dirà com evolucionarà aquesta situació i quines implicacions tindrà per a la monarquia britànica.