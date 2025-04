La veritat oculta sobre la salut de Carles III

per Iker Silvosa

La salut del rei Carles III torna a estar al centre de l'atenció pública després de la seva recent hospitalització el 27 de març de 2025. Encara que el Palau de Buckingham ha minimitzat la gravetat de l'incident, sorgeixen interrogants sobre el veritable estat del monarca i les decisions que ha pres respecte al seu tractament.

El rei Carles III, de 76 anys, va ser ingressat breument a The London Clinic a causa de "efectes secundaris temporals" derivats del seu tractament contra el càncer. Segons el comunicat oficial del Palau de Buckingham, el monarca va experimentar aquests efectes després d'una sessió programada de tractament, la qual cosa va requerir una curta observació hospitalària. Posteriorment, va tornar a Clarence House per continuar la seva recuperació i es va veure obligat a posposar alguns compromisos oficials, incloent-hi una visita a Birmingham programada per al 28 de març.

| @theroyalfamily

Aquest episodi ha revifat les especulacions sobre la salut del rei, especialment considerant que al febrer de 2024 es va anunciar el seu diagnòstic de càncer, descobert després d'una intervenció de pròstata al gener del mateix any. Des de llavors, ha estat sotmès a diversos tractaments, enfrontant alts i baixos en el seu estat de salut.

Declaracions oficials i reaccions

El Palau de Buckingham ha mantingut una postura tranquil·litzadora, emfatitzant que l'hospitalització va ser una mesura precautòria i que el rei continua exercint les seves funcions constitucionals. No obstant això, no s'han proporcionat detalls específics sobre la naturalesa exacta dels efectes secundaris ni sobre el tipus de càncer que pateix el monarca.

La reina Camila, per la seva banda, ha continuat amb els seus compromisos oficials. L'1 d'abril, va participar en una cerca d'ous de Pasqua a prop del Palau de Buckingham, en la seva primera aparició pública des de l'hospitalització del rei. Aquest esdeveniment va formar part del projecte artístic Big Egg Hunt, donant suport a l'organització benèfica Elephant Family, fundada pel seu difunt germà, Mark Shand.

| @theroyalfamily, Canva Creative Studio, XCatalunya

A més, s'ha informat que el príncep Harry no va ser notificat de l'hospitalització del seu pare fins després que la notícia es fes pública. Segons fonts properes al Palau, es va prendre aquesta decisió per evitar "causar alarma innecessària".

La recent hospitalització del rei Carles III posa de manifest la delicada situació que afronta la monarquia britànica. Mentre el Palau de Buckingham intenta projectar una imatge d'estabilitat i control, les decisions del monarca respecte al seu tractament generen inquietud tant en cercles mèdics com en l'opinió pública. Com afectaran aquestes eleccions al futur de la corona i a la percepció de la família reial? Només el temps ho dirà.