Primeres paraules de Joana Sanz després de l'absolució de Dani Alves: 'Un alleujament per...'

La vida de Joana Sanz ha fet un gir inesperat en els últims dies. La model canària ha lidiat amb dues notícies que han captat l'atenció del públic: l'absolució del seu marit, Dani Alves, i l'anunci del seu primer embaràs. Aquests esdeveniments marquen un nou capítol en la vida de la parella, que ha afrontat moments difícils en els últims anys.

Un nou començament després de l'absolució de Dani Alves

El passat divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va absoldre Dani Alves del delicte d'agressió sexual pel qual havia estat condemnat anteriorment. La sentència va revocar la condemna de quatre anys i mig de presó imposada per l'Audiència de Barcelona, argumentant la manca de fiabilitat en el testimoni de la denunciant i la insuficiència de proves per desvirtuar la presumpció d'innocència del futbolista.

Joana Sanz va rebre la notícia amb "llàgrimes de felicitat i amb un alleujament enorme per aquest nou començament", segons va declarar en una entrevista exclusiva per a la revista ¡HOLA!. La model ha estat un pilar fonamental per a Alves durant tot el procés judicial, mantenint-se al seu costat i mostrant el seu suport incondicional.

L'espera dolça: un embaràs després d'anys de lluita

Només tres dies després de l'absolució d'Alves, Joana va sorprendre els seus seguidors anunciant que està embarassada. La notícia arriba després de cinc anys d'intents fallits, que van incloure tractaments de fertilitat i l'experiència dolorosa de tres pèrdues gestacionals. "Després de tres pèrdues, el que més em tenia en suspens era la incertesa de si el meu nadó es quedaria amb mi o se n'aniria", va confessar Sanz en l'esmentada entrevista.

La model va compartir que, en comunicar-li la notícia a Dani Alves, ell "no va poder parar de plorar tota la tarda. Només donava gràcies a Déu". Aquest embaràs representa una llum d'esperança i felicitat per a la parella, que ha travessat moments de gran adversitat.

Declaracions oficials i reaccions

L'absolució de Dani Alves ha generat diverses reaccions en l'àmbit judicial i polític. La Fiscalia Superior de Catalunya ha anunciat la seva intenció de recórrer la sentència davant el Tribunal Suprem, argumentant que la decisió del TSJC infringeix principis constitucionals i del Codi Penal. D'altra banda, figures polítiques com la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, han expressat el seu desacord amb la sentència, qualificant-la de "una vergonya" i mostrant el seu suport a la denunciant.

Mentrestant, Joana Sanz se centra en el seu embaràs i en el benestar del seu futur fill. "La meva única preocupació és el nadó. Que estigui sa i fort és l'únic en què penso", va afirmar en la seva entrevista. La parella, que ha residit en diverses ciutats a causa de la carrera futbolística d'Alves, planeja establir-se a Barcelona per iniciar aquesta nova etapa de les seves vides.

Aquest nou capítol en la vida de Joana Sanz i Dani Alves està marcat per la superació d'obstacles i l'esperança d'un futur prometedor. La model ha demostrat una fortalesa admirable, afrontant l'adversitat amb enteresa i mantenint la fe en la seva família. Ara, amb l'absolució d'Alves i l'arribada del seu primer fill en camí, la parella es prepara per escriure una nova pàgina plena d'il·lusió i felicitat.