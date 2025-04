Verificat: La causa de la mort de Mario Vargas Llosa

El món de la literatura s'ha despertat de dol aquest dilluns després de conèixer-se la trista notícia de la mort de Mario Vargas Llosa, un dels escriptors més prestigiosos de parla hispana i premi Nobel de Literatura. La seva mort, ocorreguda aquest diumenge 13 d'abril a la seva ciutat natal, Lima, va sorprendre profundament seguidors, amics i col·legues que només unes setmanes enrere l'havien vist gaudir alegrement de la celebració del seu aniversari número 89.

Encara que l'anunci inicial realitzat per la família no especificava les causes de la mort, es coneixia que l'escriptor havia estat delicat de salut en els últims temps. En concret, va ser Enrique Ghersi, reconegut advocat peruà i amic personal del literat, qui va revelar públicament que la causa de la defunció va ser una pneumònia. Segons va explicar, Vargas Llosa havia estat envoltat dels seus éssers estimats fins als seus últims moments, mantenint la seva característica lucidesa i bon ànim, cosa que fa més inesperada la pèrdua.

| La Razón

La informació sobre la causa exacta de la mort, inicialment reservada per la família per respecte i privacitat, va acabar per revelar-se a través de Ghersi, qui no només compartia una relació professional amb Vargas Llosa, sinó també una profunda amistat. En declaracions commovedores, Ghersi va detallar que fa tan sols dues setmanes havia assistit a la celebració de l'aniversari de l'autor, una trobada que va transcórrer en un ambient alegre i festiu, molt allunyat de l'escenari de dol que ara domina el seu cercle proper.

La celebració, segons va descriure, va reunir amics i familiars arribats de diferents parts del món, entre anècdotes, records i rialles. Vargas Llosa fins i tot va fer bromes i va mostrar un estat d'ànim esplèndid, cosa que va fer més difícil de creure la notícia quan només dies després va començar a patir complicacions respiratòries que van derivar en la pneumònia fatal. El ràpid deteriorament en el seu estat de salut va acabar de manera inesperada amb una vida dedicada a la literatura i la reflexió política.

Declaracions oficials i reaccions

Des que es va conèixer la trista notícia, nombroses personalitats de l'àmbit polític, cultural i literari han reaccionat expressant el seu pesar i ressaltant el llegat incomparable que deixa Vargas Llosa. Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, va ser dels primers líders internacionals a retre homenatge a l'escriptor, definint-lo com "un mestre universal de la paraula", subratllant la influència global de la seva obra i la seva capacitat per captar la complexitat de l'ésser humà.

Per la seva banda, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, també va dedicar emotives paraules a l'escriptor, destacant no només el seu valor literari, sinó també personal, en recordar les trobades que va tenir amb ell durant la seva residència a Espanya. Institucions com la Real Academia Española (RAE), de la qual Vargas Llosa era membre des de 1994, i la prestigiosa Acadèmia Francesa, on ocupava una cadira des de fa dos anys, també han lamentat profundament la seva partida, ressaltant la seva contribució única al patrimoni cultural universal.

En l'àmbit literari, la Fundació Gabo, creada pel també Nobel Gabriel García Márquez, va recordar amb afecte i reconeixement la importància de Vargas Llosa en el moviment conegut com el "boom llatinoamericà", que va revolucionar la narrativa en espanyol juntament amb figures com Julio Cortázar, Carlos Fuentes i José Donoso.

Autors contemporanis com Arturo Pérez-Reverte i Rosa Montero van manifestar públicament el seu dolor per la pèrdua de l'escriptor peruà. Pérez-Reverte va destacar especialment l'honestedat intel·lectual del Nobel, qualificant-lo com "un escriptor enorme, l'últim de la seva estirp", mentre que Montero va recordar com Vargas Llosa va defensar valentament les seves opinions fins i tot quan aquestes resultaven impopulars, mostrant així una personalitat ferma i coherent fins al final dels seus dies.