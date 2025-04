El truc de Quim Gutiérrez per comunicar-se amb els seus fills

per Iker Silvosa

En plena promoció de la seva nova pel·lícula, Un funeral de locos, l'actor Quim Gutiérrez va sorprendre en revelar un aspecte poc conegut de la seva vida privada relacionat amb la criança dels seus fills. Durant una recent entrevista a El Hormiguero, on va estar acompanyat per Ernesto Alterio i bona part del repartiment del film, Gutiérrez va confessar utilitzar un mètode poc convencional per comunicar-se amb els seus dos petits, Bru, de tres anys, i Gael, que té tan sols uns mesos.

Una forma diferent d'entendre's amb els seus fills

El conegut actor, que juntament amb Paula Willems forma una de les parelles més admirades del panorama nacional per la seva discreció i elegància, va explicar amb naturalitat en què consisteix aquest peculiar mètode anomenat Baby Sign. Es tracta d'una tècnica que ensenya als nadons a comunicar-se mitjançant signes abans que siguin capaços de parlar verbalment, facilitant una comunicació més efectiva i reduint notablement les frustracions típiques dels primers anys de vida.

| @quimyo

Segons va relatar Gutiérrez al programa, a partir dels sis mesos d'edat, els nadons poden començar a entendre i reproduir signes concrets relacionats amb les seves necessitats bàsiques o fins i tot amb objectes i emocions del dia a dia. D'aquesta manera, va explicar amb humor com a casa seva ha convertit la comunicació en un curiós espectacle de gestos: "És increïble perquè a partir dels 6 mesos comences a fer el signe associat a una paraula. Casa meva és això: un senyor que s'aixeca, crida i fa signes constantment", va comentar entre rialles al plató del conegut programa d'entreteniment d'Antena 3.

L'actor va explicar com els seus fills ja són capaços d'expressar clarament desitjos senzills com demanar més menjar, indicar que tenen son o comunicar si tenen alguna molèstia. "Per exemple, entra el gos a casa i el nen de seguida fa el signe corresponent", va explicar Gutiérrez sorprès davant la rapidesa amb què els petits interioritzen aquests gestos.

Tanmateix, com tot mètode educatiu innovador, també té els seus inconvenients. Quim va confessar que a vegades el seu fill utilitza aquests signes de forma insistent en moments menys oportuns. "Hi ha vegades que el nen s'emociona tant amb alguna cosa que constantment demana més, més, més… Encara que siguin les tres de la matinada i estiguis esgotat, ells no paren de comunicar-se amb tu", va relatar divertit davant la complicitat de Pablo Motos.

De fet, aquesta no és la primera vegada que Quim Gutiérrez sorprèn el seu públic amb anècdotes de la seva vida personal. Ja en altres ocasions ha confessat com la paternitat va canviar radicalment la seva perspectiva vital, portant-lo a ser més conscient de la importància del temps en família i dels petits detalls quotidians.