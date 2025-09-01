Valentine Low, expert en la Casa Reial, destapa el trist passat de la reina Camila

El passat més dur de la reina Camila acaba de sortir a la llum de la mà de l’expert en Casa Reial, Valentine Low. El periodista s’ha centrat en un episodi concret de la vida de la dona del rei Carles que va ser especialment dolorós per a ella.
El seu llibre recull aquest i altres aspectes de la vida de Camila que ens mostren una vida plena de dificultats i reptes. Fins i tot convertida en reina, la seva imatge continua sent objecte de debat i d’anàlisi.
Valentine Low treu a la llum l’episodi més dolorós en la vida de la reina Camila
Valentine Low ha tret a la llum un episodi desconegut del passat de la reina Camila. Low és un conegut expert en la Casa Reial britànica el darrer treball del qual centra la seva atenció en la dona del rei Carles. Gràcies al seu llibre Poder i Palau, el periodista ha convertit en notícia a Camila i les desgràcies de les quals ha estat objecte.
Valentine destapa a la seva obra el trist passat de la reina Camila i, concretament, parla d’un episodi especialment dolorós per a ella. Quan l’actual duquessa de Cornualla tenia al voltant de 16 o 17 anys, va patir un assalt en un tren que viatjava cap a Paddington.
Low explica com un home va atacar l’actual reina d’Anglaterra i com ella mateixa va poder desfer-se del seu agressor. “Vaig fer el que em va ensenyar la meva mare, em vaig treure una sabata i li vaig pegar amb el taló”, va explicar la mateixa Camila sobre el que va passar. Això i la seva actitud van fer possible que l’home fos detingut en arribar a l’estació de Paddington.
Allà va trobar “un home uniformat” i, sense pensar-s’ho dues vegades, s’hi va adreçar. “Li va dir: «Aquest home m’acaba d’atacar», i el van arrestar de seguida”, expliquen. Segons el llibre, la història és compartida per Valentine Low gràcies al que va recordar Boris Johnson en una reunió de 2008.
El relat va arribar a Low a través de l’exdirector de comunicacions de Johnson, qui va reconstruir aquell moment. El cert és que la reina Camila mai no ha compartit de manera pública aquest dolorós moment del seu passat. No obstant això, sí que ha procurat que la seva experiència hagi servit d’ajuda per a altres víctimes obrint centres especialitzats en aquest tipus de successos.
La complicada vida de la reina Camila més enllà del testimoni de Valentine Low
Valentine Low no ha estat l’únic que ha tret a la llum els moments més complicats del passat de la reina Camila. Més enllà de l’assalt, la dona de Carles III va viure episodis difícils abans d’assumir el seu rol actual. Va ser debutant el 1965 i va estudiar a Suïssa i a París, però la seva adolescència i joventut no van estar exemptes de conflictes personals i repressió social.
Va perdre la seva mare el 1994, fet que va marcar un moment especialment dur a la seva vida. Però el que sens dubte va marcar el seu futur va ser la seva relació amb l’aleshores príncep Carles. Aquesta va ser escandalosament exposada durant els anys noranta, quan van sortir imatges que van danyar greument la seva imatge pública.
Des de llavors ha estat sota l’escrutini tant públic com dins de la Família Reial. La relació amb Isabel II no va ser especialment bona, precisament, pels escàndols del seu romanç amb Carles, encara casat amb Lady Di.
A això s’hi va sumar el seu divorci amb l’oficial de l’Exèrcit Britànic Andrew Parker Bowles amb qui va ser mare de dos fills. Una cosa que a la reina Isabel no li va agradar especialment. Tampoc als fills de l’actual rei d’Anglaterra que mai no van acceptar Camila com a madrastra.
Ara, gràcies a Low coneixem un altre episodi en la turbulenta i complicada vida de la reina Camila. Un assalt del qual va saber sortir-se’n sola i que demostra la resiliència de la qual sempre ha fet gala l’actual reina d’Anglaterra.