Valentine Low, experto en Casa Real, destapa el triste pasado de la reina Camila

El pasado más duro de la reina Camila acaba de salir a la luz de la mano del experto en Casa Real, Valentine Low. El periodista se ha centrado en un episodio concreto de la vida de la mujer del rey Carlos que fue especialmente doloroso para ella.

Su libro recoge este y otros aspectos de la vida de Camila que nos enseñan una vida plagada de dificultades y retos. Incluso convertida en reina, su imagen continúa siendo objeto de debate y de análisis.

| Europa Press

Valentine Low saca a la luz el episodio más doloroso en la vida de la reina Camila

Valentine Low ha sacado a la luz un episodio desconocido del pasado de la reina Camila. Low es un conocido experto en la Casa Real británica cuyo último trabajo centra su atención en la mujer del rey Carlos. Gracias a su libro Poder y Palacio, el periodista ha convertido en noticia a Camila y las desgracias de las que ha sido objeto.

Valentine destapa en su obra el triste pasado de la reina Camila y, concretamente, habla de un episodio especialmente doloroso para ella. Cuando la actual duquesa de Cornualles contaba alrededor de los 16 o 17 años, sufrió un asalto en un tren que viajaba hacia Paddington.

| Europa Press

Low cuenta cómo un hombre atacó a la ahora reina de Inglaterra y cómo ella misma pudo zafarse de su agresor. “Hice lo que me enseñó mi madre, me saqué un zapato y le pegué con el tacón”, contó la propia Camila sobre lo sucedido. Esto y su actitud hicieron posible que el hombre fuera detenido al llegar a la estación de Paddington.

Allí encontró a “un hombre uniformado” y, sin pensárselo dos veces acudió a él. “Le dijo: «Ese hombre me acaba de atacar», y lo arrestaron de inmediato”, cuentan. Según el libro, la historia es compartida por Valentine Low gracias a lo que recordó Boris Johnson en una reunión de 2008.

El relato llegó a Low a través del exdirector de comunicaciones de Johnson, quien reconstruyó aquel momento. Lo cierto es que la reina Camila jamás ha compartido de manera pública este doloroso momento de su pasado. No obstante, sí ha procurado que su experiencia haya servido de ayuda para otras víctimas abriendo centros especializados en este tipo de sucesos.

La complicada vida de la reina Camila más allá del testimonio de Valentine Low

Valentine Low no ha sido el único que ha sacado a la luz los momentos más complicados del pasado de la reina Camila. Más allá del asalto, la mujer de Carlos III vivió episodios difíciles antes de asumir su rol actual. Fue debutante en 1965 y estudió en Suiza y en París, pero su adolescencia y juventud no estuvieron exentas de conflictos personales y represión social.

Perdió a su madre en 1994, lo que marcó un momento especialmente duro en su vida. Pero lo que sin duda marcó su futuro fue su relación con el entonces príncipe Carlos. Esta fue escandalosamente expuesta durante los años noventa, cuando salieron imágenes que dañaron gravemente su imagen pública.

| Europa Press

Desde entonces ha estado bajo el escrutinio tanto público como dentro de la Familia Real. La relación con Isabel II no fue especialmente buena, precisamente, por los escándalos de su romance con Carlos, todavía casado con Lady Di.

A esto se le sumó su divorcio con el oficial del Ejército Británico Andrew Parker Bowles con el que fue madre de dos hijos. Algo que a la reina Isabel no le sentó especialmente bien. Tampoco a los hijos del ahora rey de Inglaterra que jamás aceptaron a Camila como su madrastra.

Ahora, gracias a Low conocemos otro episodio en la turbulenta y complicada vida de la reina Camila. Un asalto del que supo librarse sola y que demuestra la resiliencia de la que siempre ha hecho gala la actual reina de Inglaterra.