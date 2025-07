Urgent: la jutgessa i la DGT ho veuen clar i posen contra les cordes Nico Williams

per Daniel H. Marín

Els germans Nico i Iñaki Williams han estat imputats. La jutgessa Amaya Morea ho ha deixat clar i ha pres una decisió: ha ordenat mesures cautelars i ha demanat informes a la Direcció General de Trànsit (DGT). Tot apunta a una presumpta estafa.

La querella ha estat presentada per l'empresa Omnigestió 24 SLU, es tracta d'una companyia de compravenda de vehicles. La jutgessa l'ha admès a tràmit aquest mes. L'empresa acusa els jugadors de l'Athletic Club de Bilbao d'haver-se apropiat d'un cotxe d'alta gamma sense pagar.

| TVE

Es tracta d'un Mercedes AMG E63, valorat en uns 80.000 euros. Segons l'escrit, els futbolistes han ideat un pla i han actuat amb “propòsit criminal”, diu el document judicial. Han volgut quedar-se el cotxe sense pagar ni oferir res a canvi.

Nico Williams està imputat juntament amb el seu germà per un delicte d'estafa

Els germans han utilitzat un intermediari, Houssni Talhaoui Ichouyab ha estat l'encarregat de contactar amb l'administrador d'Omnigestió. Han proposat una permuta. Volien intercanviar el Mercedes AMG per un altre model, un CLA45, propietat seva.

Per aparentar legalitat, han simulat una compravenda i han utilitzat el nom de la seva tia, Mary Princie Fripomaah. La dona és insolvent. Segons la querella, ha actuat com a compradora per dificultar la recuperació del vehicle.

| TVE

La maniobra ha estat clara, segons la jutgessa, els Williams han guanyat la confiança del venedor i després se n'han aprofitat. Han posat el cotxe a nom de la tia i han desaparegut. No han canviat la titularitat del CLA45 ni l'han lliurat i tampoc no han abonat cap quantitat.

Nico Williams haurà de declarar als jutjats de Navarra

La jutgessa ho ha considerat un benefici il·lícit i ha vist indicis de delicte d'estafa i apropiació indeguda. L'engany ha estat “des de l'inici”, afirma la querella. Omnigestió ha assegurat que, després de diversos dies sense notícies, ha comprès la maniobra.

| Europa Press

Ara, Nico i Iñaki Williams hauran de respondre davant la justícia i hauran de declarar en qualitat d'investigats. La cita està fixada per al 27 de gener. Serà al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d'Aoiz, Navarra.

El futur judicial dels germans està en joc i la jutgessa ha actuat amb contundència. Ha volgut evitar que el cotxe sigui venut o transferit. La situació és greu i posa contra les cordes dos dels futbolistes més mediàtics del país.