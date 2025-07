Alba Riera aconsegueix la confessió més íntima de Mari Pau Huguet (61 anys): 'Mai...'

En l'últim episodi de La turra, el pòdcast que TCP 3Cat acomiada després de quatre temporades, Alba Riera va reunir una de les veus més icòniques de TV3. Mari Pau Huguet. L'entrevista, emesa recentment com a capítol 26, ha reactivat records i emocions que semblaven superats. I ho va fer revelant aspectes íntims que pocs havien escoltat, fins i tot després de dècades d'exposició pública.

El que va passar a La turra

Alba Riera, admiradora de Mari Pau Huguet, va aconseguir un moment únic: fer-la plorar en directe. Riera va explicar que, de petita, somiava ser com Huguet i va deixar clar que entrevistar-la era “torear un toro molt torejat”.

Mari Pau va recordar el seu comiat de Tvist, el magazín diari de TV3 que va conduir entre 2005 i 2010, i ho va prendre amb serenitat. “Mai vaig tenir por de passar de moda. Des de 1986 vaig tenir programa cada dia” va dir en un moment emotiu. Ara, amb 62 anys, segueix vinculada a la cadena com a treballadora del servei d'atenció a l'audiència, tot i que sense programa propi.

Durant l'entrevista va ser inevitable que brollés el plor en evocar les circumstàncies de la seva sortida. Va recordar com es va acomiadar un divendres de desembre abans d'aquest Nadal. “Vaig dir ‘Fins aviat’, vaig marxar, al camerino vaig plorar molt…”. Aquell adeu televisiu va coincidir amb una ruptura sentimental just abans de Sant Jordi, experiència que va aconseguir dissimular davant càmeres: “Vaig pensar: ‘que demà no es noti’”

Declaracions a les paraules de la periodista

Alba Riera va explicar que va escollir Huguet com a convidada de tancament perquè ambdues comparteixen una connexió personal. Riera veia en la seva figura televisiva un reflex a qui va admirar durant la infància.

Mari Pau Huguet ha parlat amb claredat sobre la seva situació sentimental. Va afirmar: “Mai he tingut un gran amor”, assenyalant que hi va haver persones que la van atraure. Tot i això, també va admetre que es va tancar emocionalment per evitar tornar a patir després d'una ruptura. A 62 anys, lamenta no haver viscut el que considera un “gran amor”, tot i que manté que encara hi ha temps per trobar-lo.

Aquest testimoni ha generat comprensió i suport a les xarxes. Un dels comentaris destacats destaca Huguet com a referent de naturalitat i professionalitat a la televisió catalana.

Relació de Mari Pau Huguet amb TV3

La figura de Mari Pau Huguet està profundament lligada a la història de TV3. Actualment segueix empleada al servei d'atenció a l'audiència, tot i que no torna a tenir presència en pantalla. La seva trajectòria televisiva inclou programes emblemàtics com Filiprim, Bon dia Catalunya i sèries com El cor de la ciutat o Plats bruts. Que Alba Riera aconseguís una confessió tan personal representa una novetat mediàtica.

Després de l'entrevista, les preguntes de l'audiència són clares. Serà aquest l'inici d'un nou capítol a la vida de Mari Pau? O encara més. Decidirà tornar a buscar l'amor o redoblar esforços en comunicar des de l'escenari o el micròfon? El que està clar és que ha deixat la porta oberta