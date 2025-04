L'Arsenal mou fitxa per Iñaki Williams: La posició de l'Athletic de Bilbao

El mercat europeu comença a agitar-se, i l'Athletic Club de Bilbao és un dels equips que podria veure's més afectat aquest estiu. L'interès de l'Arsenal per fitxar a LaLiga no és novetat, però la seva última maniobra podria desencadenar conseqüències importants per al club basc i el seu futur immediat. A més, l'operació podria esquitxar indirectament el FC Barcelona, interessat en el germà menor dels Williams.

L'Athletic de Bilbao es troba en un moment clau de la seva temporada. Actualment lluita per objectius ambiciosos: finalitzar entre els quatre primers llocs a LaLiga i conquerir la UEFA Europa League. Precisament, la final del torneig continental està programada a San Mamés, cosa que augmenta significativament les expectatives del club blanc-i-vermell per aconseguir un títol històric davant la seva afició.

| @athleticlub

Però més enllà d'aquests objectius esportius immediats, el club ha d'enfrontar una situació delicada al mercat de fitxatges. Diversos equips europeus tenen la vista posada en els seus jugadors més importants, especialment Nico Williams, figura fonamental en l'ofensiva de l'equip dirigit per Ernesto Valverde.

No baixa el 'hype' malgrat la seva grisa temporada

Nico Williams, extrem esquerre de l'Athletic, presenta xifres una mica ombrívoles en aquesta campanya 2024-2025. L'atacant ha disputat 39 partits oficials, anotant 9 gols i repartint 7 assistències. Encara que els seus números no siguin tan espectaculars com els d'altres davanters estrella del futbol europeu, la seva contribució al joc de l'Athletic és crucial. Williams és el líder natural de l'atac basc, combinant velocitat, potència física i una capacitat destacada per trencar línies rivals.

| YouTube: DAZN ES

La proposta de l'Arsenal per Iñaki Williams

L'Arsenal, dirigit per Mikel Arteta, està decidit a enfortir la seva davantera, debilitada aquesta temporada per les constants lesions de Gabriel Jesus i Kai Havertz. Després d'haver avaluat diverses opcions al mercat, el club londinenc ha posat els seus ulls en Nico Williams, considerant que el seu estil de joc encaixaria perfectament amb la filosofia tàctica i dinàmica de l'equip gunner.

L'operació no seria senzilla ni barata. Encara que l'Arsenal no tindria problemes econòmics per afrontar la clàusula del jugador, que actualment és pròxima als 60 milions d'euros, la clau estaria en la proposta salarial que ofereixen al davanter de l'Athletic. Informacions recents des d'Anglaterra asseguren que Andrea Berta, director esportiu de l'Arsenal, ha iniciat converses formals amb l'entorn del jugador, oferint un contracte molt superior al que actualment té a Bilbao, elevant considerablement el seu salari fins a nivells comparables a figures clau del club anglès com Odegaard o Bukayo Saka.

Així doncs, en cas de ser certa aquesta oferta estratosfèrica, l'Athletic haurà de recórrer a altres factors no econòmics per intentar retenir-lo. Sigui com sigui, no es preveu que l'atacant prengui una decisió fins que no acabi la temporada.