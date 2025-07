El poble de Cadis on Carlos Herrera té una casa de luxe de 3 plantes amb celler

per Daniel H. Marín

Carlos Herrera i Mariló Montero es van separar el 2011 després de més de vint anys de matrimoni i d'aquesta relació en van néixer dos fills: Alberto Herrera i Rocío Crusset. Tots dos han acaparat titulars recentment. Alberto ha anunciat el seu compromís amb Blanca Llandres i la Rocío, per la seva banda, ha comunicat la seva ruptura amb Maggio Cipriani després de sis anys junts.

Malgrat la separació, Carlos i Mariló han continuat compartint una cosa especial: el seu amor per Sanlúcar de Barrameda. En aquest municipi gadità, tots dos van adquirir una espectacular mansió de diverses plantes davant la platja de l'Esperit Sant. El refugi ha estat construït en alt, just sobre el mar i es tracta d'un autèntic oasi gadità.

| Europa Press

La llar de Carlos Herrera ha estat pensada com a refugi i és el seu racó de pau. Té un immens jardí obert al mar, piscina i vistes privilegiades al Coto de Doñana i a la desembocadura del riu Guadalquivir. Cada membre de la família hi ha trobat el seu racó i tan aviat com poden, s'escapen a aquest paradís a la costa.

Carlos Herrera té un gran jardí a casa seva de Cadis

La decoració ha cridat poderosament l'atenció: amb tocs mediterranis i estil rústic, predomina el blanc i la fusta. Hi ha luxe, però silenciós.

El jardí és ple de zones habilitades com a menjadors: s'hi han instal·lat múltiples taules i sofàs. L'explicació és senzilla: la casa és enorme, el jardí immens. Els encanta rebre amics i familiars.

| Europa Press

Des del jardí s'observa millor l'estructura. La casa té tres plantes, una gran terrassa superior i un porxo del darrere que connecta amb l'interior. Aquest porxo ha estat decorat amb tendals verds i moltes plantes en testos grans i s'ha convertit en zona de descans i menjador.

A la casa de Cadis de Carlos Herrera hi ha una piscina enorme

La gespa natural ha estat cuidada amb cura i la piscina destaca per la seva mida. Al costat, hi ha un llit balinès i diverses zones ombrejades amb estructures de canyís. A un altre lateral, s'hi ha col·locat un altre llit balinès, encara més gran, amb cortines vaporoses.

| Europa Press

Al mig del jardí hi ha diverses taules i cadires per a grans trobades. La vegetació ha estat cuidada al detall i als marges que donen al mar, s'hi han col·locat jardineres amb flors de colors. Des d'allà, les vistes al Coto de Doñana i al riu han estat simplement espectaculars.

També s'ha distingit una pèrgola amb sostre de canyís i sota d'ella, s'hi ha instal·lat una gran zona chill out. Allà descansa Carlos Herrera cada vegada que va a Cadis. La imatge ha estat idíl·lica i la mansió ha tornat a convertir-se en el refugi dels Herrera Montero.