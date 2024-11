Un nen de 8 anys enfonsa Tomás Roncero: 'Vosaltres també...'

La imatge de Tomás Roncero, periodista i fervent seguidor del Reial Madrid, ha estat qüestionada i ridiculitzada per diverses fonts al món del futbol. Però pocs episodis han estat tan sorprenents com el protagonitzat per un nen de 8 anys. Aquest petit aficionat culer ha aconseguit, en una breu interacció, posar en dificultats el reconegut madridista, deixant-lo en una posició incòmoda davant la defensa del seu equip.

La seva meravellosa intervenció

En un matx carregat de tensió entre aficionats del Barça i del Reial Madrid, el nen va començar la seva intervenció amb una pregunta directa i provocadora. “De debò creus que no t'estàs equivocant de ser del Madrid?”. Aquesta simple qüestió, plantejada amb la innocència i franquesa pròpies d'un nen, va deixar sense paraules Roncero, que va intentar respondre amb un repàs dels èxits històrics de l'equip blanc.

| Twitter

El periodista va recórrer a l'estadística, recordant la supremacia del Reial Madrid als títols de Champions League. “El Reial Madrid en té 15 Champions, 15, el Barça en té 5, és a dir, el tripliquem. Tot i que ha passat aquests anys Messi, que ha estat el presumpte millor jugador de la història”.

En altres paraules, Roncero intentava justificar la seva elecció i el seu fanatisme mostrant un clar avantatge de palmarès. No obstant, el nen no es va deixar impressionar, lluny d'acovardir-se, la seva rèplica va ser directa i sense embuts. “D'acord, el Barça en té 5, però l'1 d'endavant vosaltres els heu robat”.

Aquest comentari va ser una referència clara a les controvèrsies històriques que alguns aficionats culers sostenen sobre certs títols del Reial Madrid. Al·ludint a moments polèmics i decisions arbitrals que, a l'imaginari col·lectiu d'alguns seguidors del Barça, han beneficiat el seu etern rival. El nen va deixar clar que, per a ell, aquesta xifra de títols no comptava amb tota la legitimitat.

Roncero, conegut pel seu entusiasme i la seva falta de contenció en aquests temes, va intentar respondre negant qualsevol ajuda arbitral o trampa per part del Reial Madrid.

“Oh, oh, oh, oh! El Madrid no ha robat mai, el Madrid no ha robat mai, perquè Negreria ho ha pagat vosaltres. A Negreira li ha pagat el Barcelona”, va contestar, intentant refutar l'acusació amb eloqüència i arguments carregats d'ironia. Però, en el seu intent per desviar el tema, la resposta va semblar insuficient i, per a molts, fora de lloc.

Un altre periodista present va deixar Roncero en una posició encara més incòmoda: “A més, no pots dir res perquè estem fora de temps, Tomás. És que et quedes amb això. És que t'enxampen fora de joc cada vegada”.

Finalment, Sique Rodríguez va tancar l'entrevista amb una frase de comiat carregada d'ironia i amb un toc de bon humor: “Tomás, ja veus com pugen les jornades a Catalunya. Una abraçada forta, que vagi bé”. Amb aquestes paraules, deixava clara la perspectiva d'un aficionat culer des de la distància, a una Catalunya que viu el futbol amb la mateixa passió.