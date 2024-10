Tomás Roncero desesperat després del Clàssic: Seriós avís a Kylian Mbappé

L'últim Clàssic al Santiago Bernabéu va deixar una empremta profunda en l'afició del Reial Madrid i en periodistes com Tomás Roncero, que no va ocultar la seva decepció després de la contundent derrota per 0-4 a mans d'un Barcelona avassallador. En una columna plena d'autocrítica i reflexió, Roncero va felicitar l'equip de Hansi Flick per la seva victòria, qualificant-la com a “incontestable”, però també va llançar un avís seriós a Kylian Mbappé, assenyalant que, en partits decisius com aquest, el rendiment del davanter parisenc va estar molt per sota de les expectatives.

El periodista va començar admetent el domini absolut del Barça a la segona meitat, on van deixar el Madrid sense respostes i van exposar els seus punts febles de la temporada. "Van desarmar el vigent campió de Lliga i d'Europa", va escriure Roncero, subratllant que aquesta derrota va ser un autèntic "bany de realitat" per al club merengue. Tot i això, Roncero no es va limitar a l'autocrítica general, sinó que va dirigir els seus comentaris cap a certs jugadors que, al seu parer, no van estar a l'altura de les circumstàncies. En particular, va focalitzar les seves crítiques a Kylian Mbappé, a qui el Madrid va fitxar per liderar l'equip en nits com aquesta.

Roncero ajusta comptes amb el futbolista francès

Roncero va expressar la seva frustració al veure que Mbappé, en lloc d'assumir un rol protagonista, va cometre errors constants al caure en fora de joc diverses vegades i va fallar en dues mà a mà crucials quan el partit encara estava obert. “El parisenc va fitxar pel Madrid per demostrar la seva qualitat i la seva grandesa en dies com aquest”, va assenyalar Roncero, recordant que Lewandowski, amb 36 anys, va demostrar ser decisiu i eficaç, marcant la diferència a favor del Barça en els moments clau. Aquest contrast entre tots dos atacants va deixar clar, segons Roncero, que Mbappé encara té molt a demostrar al club blanc si es vol guanyar l'afecte i el respecte de l'afició.

La falta de contundència de Mbappé a l'àrea rival li va valer els seus primers xiulets al Bernabéu, un avís clar que els aficionats n'esperen molt més en moments crucials. En to d'advertència, Roncero va suggerir que si el francès no millora el seu acompliment, la grada podria bolcar el suport cap a joves promeses com Endrick, que aportaria velocitat i frescor a l'atac.

La defensa i la porteria també van rebre crítiques. Roncero va lamentar l'absència de Courtois , que, segons ell, hauria salvat l'equip en diversos dels gols que va encaixar Lunin. La comparació entre els dos porters va ser una de les principals observacions del periodista, que va imaginar que el porter belga hauria “desmoralitzat l'enemic” amb les parades, evitant que la nit acabés en una golejada històrica.

Al final, Roncero va fer un esforç per veure el “consòl estadístic”, recordant que, el 2022, el Madrid també va caure 0-4 contra el Barcelona, però aquella mateixa temporada van aconseguir guanyar la Champions. Aquesta dada històrica li permet mantenir una mica d'esperança, tot recordant que el Reial Madrid ha sabut aixecar-se de derrotes contundents en el passat. Tot i així, no va amagar el seu desànim i va descriure el partit com un pal difícil d'assimilar, que va deixar l'afició madridista amb poques ganes de mirar el futur proper.

Els canvis constants d'opinió de Roncero amb Mbappé

La relació del periodista polèmic amb Kylian Mbappé es podria qualificar d'amor-odi. Durant els llargs anys en què el francès no es decidia a fitxar pel Reial Madrid, Roncero ha anat fent cops de banda. Encara es recorda un vídeo en què, donant per fet el seu fitxatge, començava a cridar Kylian Mbappé. Posteriorment ho va qualificar de traïdor i va desitjar que no fitxés pel club blanc i el va acabar lloant de nou quan es va concretar el fitxatge. Ara torna a canviar d'opinió. El madridisme mediàtic comença a cercar culpables.