Beatriz Talegón, musa del processisme, ara és fan número 1 dels Borbons

Han passat set anys, però segur que us en recordareu. És Bea Talegón, un personatge molt estimat pels processistes. Durant els mesos previs a l'1 d'octubre, va fer campanya a favor del referèndum d'independència i després, després de l'empresonament dels líders del procés, va fer campanya per excarcerar-lo, parlant de "presos polítics".

Participava en el programa Preguntes Freqüents de TV3 i es va guanyar l'afecte dels processistes per ser una advocada madrilenya que no comprava el discurs del 155 i que es va posar al costat del moviment independentista. Alguns ja van advertir que era un llop amb pell de xai, però els processistes, convençuts que arribaria la independència, s'ho van creure.

Bea Talegón va ser una persona molt propera al President Carles Puigdemont i altres exiliats com Toni Comín i Clara Ponsatí. De fet, quan aquests tenia problemes per ser diputats al Parlament Europeu a causa de la repressió de la justícia espanyola, Talegón es va oferir per 'ajudar' la causa i va ser elegida com a "substituta provisional" de Clara Ponsatí.

Girs constants a la seva carrera periodística (política)

No estem parlant de Juan Carlos Girauta o de Toni Cantó, encara que ho podríem fer. Estem parlant de Bea Talegón. La musa del processime. Recordem que es va fer coneguda en l'àmbit polític durant la seva etapa al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), on va ocupar càrrecs rellevants a les Joventuts Socialistes d'Europa. Tot i això, a mesura que va avançar en la seva carrera, Talegón va començar a distanciar-se del PSOE i a simpatitzar amb l'independentisme català.

Durant el procés independentista a Catalunya, Talegón es va convertir en una de les veus mediàtiques més visibles a favor del moviment. Va recolzar públicament el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, una consulta que buscava que Catalunya es pronunciés sobre la seva independència. La seva defensa del dret a decidir i la seva crítica al Govern espanyol la van portar a estrènyer llaços amb líders independentistes, com Carles Puigdemont, de qui es va convertir en una col·laboradora propera.

Amb el temps, Talegón es va anar allunyant de l'independentisme actiu i va trobar un nou espai als mitjans de comunicació. Actualment, treballa com a tertuliana al programa de televisió Cuatro, on comenta temes polítics i d'actualitat. Ara, pel seu propi interès, com abans, Talegón ha lloat l'actitud dels Reis d'Espanya a Paiporta.

La socialista, independentista i ara monàrquica va pronunciar un discurs d'agraïment cap als monarques, destacant-ne la "humanitat" i el "gest de decència". Tot i això, no va tenir les mateixes paraules cap a Pedro Sánchez, a qui va acusar de "covard" per haver abandonat la zona ràpidament i el va convidar a presentar la seva dimissió.

| ACN

Admiració cap a Letícia Ortiz

Talegón va expressar la seva admiració cap a la Reina Letícia, assegurant que la va veure emocionada i compromesa amb la situació a Paiporta. Durant la seva intervenció, va afirmar: "Vull donar les gràcies especialment al rei i a la reina Letícia. Ha estat l'únic gest d'humanitat que he vist en representants públics".

Aquests girs constants en la seva manera de pensar demostren una manca de coherència evident. En aquest sentit, li recorden el suport al moviment independentista i la crítica a les institucions de l'Estat, especialment el discurs del Rei Felip VI del 3 d'octubre del 2017.