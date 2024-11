Un niño de 8 años hunde a Tomás Roncero: 'Vosotros también...'

La imagen de Tomás Roncero, periodista y ferviente seguidor del Real Madrid, ha sido cuestionada y ridiculizada por diversas fuentes en el mundo del fútbol. Pero pocos episodios han sido tan sorprendentes como el protagonizado por un niño de 8 años. Este pequeño aficionado culé ha logrado, en una breve interacción, poner en aprietos al reconocido madridista, dejándole en una posición incómoda frente a la defensa de su equipo.

Su maravillosa intervención

En un encuentro cargado de tensión entre aficionados del Barça y del Real Madrid, el niño comenzó su intervención con una pregunta directa y provocadora. “¿De verdad crees que no te estás equivocando de ser del Madrid?”. Esta simple cuestión, planteada con la inocencia y franqueza propias de un niño, dejó sin palabras a Roncero, quien intentó responder con un repaso de los logros históricos del equipo blanco.

| Twitter

El periodista recurrió a la estadística, recordando la supremacía del Real Madrid en los títulos de Champions League. “El Real Madrid tiene 15 Champions, 15, el Barça tiene 5, es decir, le triplicamos. Pese a que ha pasado estos años Messi, que ha sido el presunto mejor jugador de la historia”.

En otras palabras, Roncero intentaba justificar su elección y su fanatismo mostrando una clara ventaja de palmarés. Sin embargo, el niño no se dejó impresionar, lejos de amedrentarse, su réplica fue directa y sin rodeos. “Vale, el Barça tiene 5, pero el 1 de adelante vosotros también se lo habéis robado”.

Este comentario fue una referencia clara a las controversias históricas que algunos aficionados culés sostienen sobre ciertos títulos del Real Madrid. Aludiendo a momentos polémicos y decisiones arbitrales que, en el imaginario colectivo de algunos seguidores del Barça, han beneficiado a su eterno rival. El pequeño dejó en claro que, para él, esa cifra de títulos no contaba con toda la legitimidad.

Roncero, conocido por su entusiasmo y su falta de contención en estos temas, intentó responder negando cualquier tipo de ayuda arbitral o trampa por parte del Real Madrid.

“¡Oh, oh, oh, oh! El Madrid no ha robado nunca, el Madrid no ha robado nunca, porque Negreria lo ha pagado vosotros. A Negreira le ha pagado el Barcelona”, contestó, tratando de refutar la acusación con elocuencia y argumentos cargados de ironía. Pero, en su intento por desviar el tema, su respuesta pareció insuficiente y, para muchos, fuera de lugar.

Otro periodista presente dejó a Roncero en una posición aún más incómoda: “Además, no puedes decir nada porque estamos fuera de tiempo, Tomás. Es que te quedas con eso. Es que te pillan fuera de juego cada vez”.

Finalmente, Sique Rodríguez cerró la entrevista con una frase de despedida cargada de ironía y con un toque de buen humor: “Tomás, ya ves cómo suben las jornadas en Catalunya. Un abrazo fuerte, que vaya bien”. Con estas palabras, dejaba clara la perspectiva de un aficionado culé desde la distancia, en una Catalunya que vive el fútbol con la misma pasión.