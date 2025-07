La darrera voluntat de Michu que ho canvia tot: Ortega Cano, en alerta

per Duna Costa

La mort sobtada de María Rodríguez Gamaza, coneguda com a Michu, la matinada del 7 de juliol al seu domicili d'Arcos de la Frontera, ha sacsejat l'entorn més íntim dels Ortega Cano. Amb només trenta-tres anys, la jove va morir suposadament per una fallida cardíaca mentre es dutxava. La seva mort estaria relacionada amb la malaltia cardíaca congènita que patia i que la va obligar a sotmetre's a múltiples intervencions —inclòs un marcapassos des de 2018.

Durant els últims anys, Michu es va allunyar del focus mediàtic, dedicant la seva vida a la seva filla, Rocío, i a una carrera com a consultora de productes de bellesa. Ara, la seva absència deixa una incògnita que podria canviar el tauler familiar.

El testament: un gir cap a Ortega Cano

Segons ha explicat Kike Calleja al programa Vamos a ver, Michu va redactar per escrit les seves últimes voluntats. En aquestes expressava que, si li passava alguna cosa, desitjava que la seva filla quedés sota la tutela del seu avi patern, José Ortega Cano.

No obstant això, la mare de Michu, Inma Gamaza, ha declinat públicament que sigui ella qui es faci càrrec de la petita. “La nena es quedarà amb mi. Michu volia el millor per a Rocío… el contacte més proper soc jo”, va declarar entre llàgrimes davant del tanatori.

La decisió legal

La custòdia de menors a Espanya contempla tant el testament com la situació emocional i l'entorn familiar. Amb José Fernando incapacitat legalment i institucionalitzat des de 2017, l'escenari es redueix a l'àvia materna i l'avi patern.

D'una banda, Inma argumenta que ha estat part activa del dia a dia de Rocío, la seva companya i suport. D'altra banda, Ortega Cano, amb suport econòmic i emocional, compta amb l'aval no només del testament, sinó també de la seva pròpia filla, Gloria Camila. Segons Amador Mohedano, el torero considera que la seva neta “estaria millor” a Madrid.

Una nena al centre d'un entramat mediàtic

Rocío, de només set anys, va ser la primera a alertar els veïns quan la seva mare es va trobar malament, baixant a demanar ajuda a un bar proper. Una cambrera i una doctora van pujar amb ella i van intentar reanimar Michu, que encara tenia pols quan van arribar els serveis d'emergència —però no la van poder salvar.

Aquest acte reflecteix el vincle tan proper que manté la nena amb el seu entorn. Les seves pròpies reaccions, confessant que “va resar ahir a la nit” amb la seva àvia materna, són una mostra de l'impacte emocional que viu.

La voluntat de la família

El dol ha reunit ambdós costats de la família. Ortega Cano i Gloria Camila s'han traslladat des de Madrid per donar suport, mentre Inma ha repetit que l'entorn matern és el més estable per a la menor. Tanmateix, el testament i la figura de l'avi obren la porta a un possible procés jurídic.

Segons fonts consultades, ambdues parts podrien optar per la via amistosa, evitant un conflicte que afecti emocionalment Rocío. També s'ha parlat que, un cop estabilitzada, la nena podria traslladar-se a la capital, on la família paterna garanteix educació i estructura.

La darrera voluntat de Michu deixa clar que la seva prioritat era la seguretat i el benestar de la seva filla. Tanmateix, les seves paraules s'enfronten a la realitat emocional d'un entorn que ha estat amb Rocío des del seu naixement. El futur de Rocío, de només set anys, depèn ara dels processos legals que puguin esdevenir-se.