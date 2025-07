'Com si fos ahir' 10 de juliol: Sorpresa amb jugada del Jordi contra l'Eva i la Gina

El capítol de Com si fos ahir del dijous 10 de juliol arriba amb moments decisius, estratègies arriscades i sorpreses inesperades que poden girar la vida dels protagonistes cap a nous camins.

El Toni Petit es troba davant d'una de les proves més difícils: afrontar les seves pors per poder acabar els exàmens finals de la carrera. Després d’un llarg període marcat per la inseguretat i el bloqueig emocional, el Toni Petit sap que ha arribat l’hora d'enfrontar-se directament als seus fantasmes. Amb el suport del seu pare i dels amics, haurà de trobar la força per superar aquest obstacle decisiu.

Es tornarà a trobar el noi que el va apunyalar? El Toni Petit sembla una mica més recuperat i fins i tot fa broma amb la Naiara, però la processó va per dins. El seu pare parla amb la Gemma i es nota que pateix. La Gemma l’anima.

A la Cristina li surt malament una jugada contra l'Eugeni

Mentrestant, la Cristina i la Gemma fan broma sobre què ha passat al capítol d’avui amb el lavabo embossat. Així i tot, i malgrat l’ajuda, la Cristina encara està ressentida amb l’Eugeni per tot el que ha passat entre ells, decideix posar en marxa una estratègia arriscada per posar-lo gelós.

Però aquesta maniobra, en lloc de tenir l’efecte que esperava, acaba tenint conseqüències totalment oposades. Amb qui? Amb l’Andreu. Recordem que ja van estar embolicats i ara l’Andreu li reconeix que va ser un error deixar-la. La Cristina ho aprofitarà.

El Jordi podria ser descobert

D'altra banda, el Jordi augmenta la pressió sobre la Joana i la Paz per dissuadir-les de comprar l’apartament de s’Agaró, perquè vol assegurar-se el control total sobre la venda. Està jugant brut i tot això pot acabar més malament del que ja ho està.

També parla amb l’Eva i la Gina i els posa la por al cos dient que les compradores potser no podran accedir a una hipoteca per qüestions d’edat. Però les coses no sortiran com ell preveu, i finalment, l’Eva i la Gina rebran una sorpresa inesperada relacionada amb aquesta qüestió.

