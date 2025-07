Pèrdua tràgica d'Abraham Orriols: 'Érem un gran equip'

La família de TV3 està de dol. Un dels seus rostres més joves i estimats, el periodista Abraham Orriols, ha patit la pèrdua més dolorosa: la seva mare ha mort de manera sobtada als 54 anys.

Una tragèdia que ha sacsejat l'audiència i els seus companys de professió, que han donat suport al reporter amb missatges d'ànim i afecte. Orriols ha volgut compartir el seu dolor públicament, deixant una carta de comiat commovedora que ha emocionat milers de persones a les xarxes socials.

Una pèrdua inesperada i devastadora

Abraham Orriols, de 28 anys, forma part de la nova generació de periodistes de TV3. La seva feina als Telenotícies, especialment en temes de Societat, l'ha convertit en una figura reconeguda per la seva professionalitat i proximitat. Per això, quan ha compartit a Instagram la notícia de la mort de la seva mare, la commoció ha estat immediata.

Ningú s'ho esperava. La seva mare, encara jove, va morir la setmana passada de manera sobtada, deixant la família trencada. La publicació no ha estat una simple nota informativa. Ha estat un esquinçament de l'ànima. Orriols ha acompanyat les seves paraules amb imatges familiars, a la platja, a casa, somrient. I ha escrit des del més profund del seu cor.

Una carta que trenca i abraça alhora

“Has entrat al mar a poc a poc, com sempre. Uns raigs de sol travessaven els núvols i ens recordaven aquell tòpic: rere tota aquesta grisor, sempre hi ha llum”, escriu Orriols, descrivint com es van acomiadar de la seva mare al mar, el seu lloc preferit. La carta segueix com un monòleg íntim i colpidor.

“Semblava una pel·lícula dramàtica, però per desgràcia no ho era. És la realitat, i a això la realitat li diu putada, desgràcia, una gran merda.” El periodista narra com, juntament amb el seu pare, van sentir que una onada forta contra les roques era un senyal de la seva mare tornant-los l'adeu. “Mai hem cregut en res, però el papa i jo ens vam mirar i ho vam veure clar”, confessa.

Records quotidians que ara fan mal

Orriols recorda escenes quotidianes plenes de tendresa i humor: la seva mare preparant sopa de lletres, dient-li que es posés crema solar, ell queixant-se del fum del cigarret, el seu pare proposant anar al xiringuito. Petites rutines que conformaven una família feliç, i que ara adquireixen un valor immens.

“Érem un gran equip. Però la vida ens ha canviat de cop i per sempre”, sentencia. Tot i així, se sent afortunat: “He rigut tant i ens hem estimat tant que vull confiar que això em durarà tota la vida.” La carta acaba amb una imatge poètica i devastadora: ell escoltant les onades des de la seva habitació, esperant sentir la veu de la seva mare dient-li com sempre: “Bona nit, fillet, fins demà.”.

Un homenatge que ha emocionat milers de persones

La carta d'Abraham Orriols ha estat rebuda amb una onada de suport per part de companys de TV3, com Toni Cruanyes, Laura Rosel, Espartac Peran i Xavier Graset, entre molts d'altres. També milers de seguidors li han deixat missatges d'afecte i admiració, superant les 10.000 reaccions-

En un món mediàtic on sovint s'evita mostrar les emocions, Abraham Orriols ha demostrat que la vulnerabilitat també és fortalesa. Ha donat una lliçó d'amor, de dol i de memòria. Una història que, sens dubte, romandrà a la memòria col·lectiva.