La reina Sofia porta una arracada daurada i està davant d'un fons blanc amb un gràfic de sirena vermella.
Última hora a la Família Reial: publicada una gran notícia sobre la reina Sofia

La reina Sofia torna a ser protagonista després d’acabar les seves vacances a Mallorca i reaparèixer amb un gest esperat

per Cándido Casares

La reina Sofia torna a estar al centre de l'actualitat de la Família Reial després de conèixer-se una gran notícia. La mare del rei Felip va tancar ahir diumenge les seves vacances d'estiu i ja prepara una cita institucional que la tornarà al focus públic.

La seva figura sempre desperta interès, especialment en aquests moments de canvis i reajustaments dins de la Casa Reial. Després d'un estiu marcat per la discreció, el retorn de la reina Sofia obre un nou capítol que planteja una incògnita: quin paper reforçarà en aquesta nova etapa?

Una dona gran amb cabell ros i pentinat elegant porta un abric de colors blau i verd amb un colofó de flors mentre està asseguda en una cadira amb un fons de mobles decoratius.
La reina Sofia torna a Madrid després de les seves vacances a Palma | Instagram, @casareal.es

La reina Sofia torna a Madrid després de les seves vacances a Marivent

Cada estiu, la reina emèrita es trasllada a Palma, on resideix al Palau de Marivent juntament amb la seva germana, Irene de Grècia. Es tracta d'una tradició que manté viva des de fa dècades i que s'ha convertit en un símbol de continuïtat, fins i tot després de l'abdicació de Joan Carles I el 2014.

La vinculació de Sofia amb Mallorca és profunda. No només descansa, també participa en trobades socials, actes culturals i activitats religioses que la connecten amb l'illa. Durant anys, les fotos familiars als jardins de Marivent van ser una cita per als mitjans, encara que actualment s'ha reduït el seu protagonisme.

En aquest 2025, l'estada de la reina ha estat més discreta, sense grans aparicions, però mantenint l'essència de proximitat que tant la caracteritza. El seu retorn puntual a Madrid marca la fi d'aquesta etapa estival i l'inici d'una nova fase en què l'agenda institucional torna a reclamar la seva presència.

La Reina Sofia durant la seva visita a la Basílica de la Macarena. A 18 d'abril de 2025 a Sevilla, Andalusia.
La reina Sofia aterra a Madrid després de les seves vacances a Mallorca | Europa Press

La notícia que confirma aquest canvi va arribar ahir a la nit, quan la reina Sofia va aterrar a la base de Torrejón de Ardoz procedent de Palma. Ho va fer acompanyada de la seva inseparable germana Irene, després d'haver compartit diverses setmanes de descans a Marivent.

La reina Sofia, preparada per tornar a la seva agenda oficial

La permanència de Sofia a la vida pública respon a una realitat: la seva figura continua sent un dels pilars d'estabilitat de la monarquia. Davant dels canvis que travessa la institució, ella representa constància i proximitat, virtuts molt valorades pels ciutadans.

Amb 86 anys, la reina emèrita demostra de nou el seu compromís amb la institució i amb la societat. La seva agenda se sosté en projectes de la Fundació Reina Sofia, on impulsa programes d'investigació sanitària, acció social i preservació cultural. El seu retorn a la primera línia reforça la continuïtat d'un rol que, encara que sense el pes polític d'abans, manté un gran valor simbòlic.

La reina Sofia somrient amb els cabells castanys clars i arracades daurades.
La botadura de la fragata F111 'Bonifaz' comptarà amb la reina Sofia com a padrina | Europa Press

Segons va avançar Monarquía Confidencial, el retorn de la mare del rei Felip implica la seva immediata reincorporació a l'activitat oficial. La primera cita ja està marcada per aquest dijous. La reina Sofia serà la padrina de la varada de la fragata F111 'Bonifaz' a Ferrol, un acte de rellevància al calendari naval espanyol.

El retorn de la reina Sofia a Madrid després de les seves vacances a Palma marca un punt de partida per a la nova temporada de la Família Reial. La seva agenda oficial, centrada en causes socials i culturals, confirma que continua sent una peça essencial en l'engranatge de la institució. La gran notícia de la seva reaparició demostra que, als 86 anys, continua representant estabilitat i compromís per a la monarquia.

