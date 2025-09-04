Fonts properes a la Zarzuela admeten la notícia d'Irene de Grècia i la seva germana

La Zarzuela ha viscut moments difícils en els últims temps, però també hi ha hagut espai per a l'esperança. Fonts properes a l'entorn reial han confirmat una gran notícia sobre Irene de Grècia. La germana de la reina Sofia ha comptat amb un suport fonamental en aquesta etapa tan delicada de la seva vida, es tracta de la seva gran amiga: Sonia Catris.
Durant més de trenta anys, Sonia ha estat molt més que una simple acompanyant. Ha estat suport, refugi i lleialtat. Ha estat allà quan Irene de Grècia més ho ha necessitat.
Ha compartit confidències, silencis i batalles. Tot això, amb l'absoluta discreció que caracteritza totes dues.
Irene de Grècia compta amb un gran suport dins de la Zarzuela
Irene de Grècia ha passat els seus últims anys al Palau de la Zarzuela. Aquest lloc s'ha convertit en el seu últim refugi, sempre sota la cura de la reina Sofia. La relació entre totes dues germanes ha estat sempre molt propera, però, després de l'avanç de la malaltia d'Irene de Grècia, aquesta unió s'ha tornat més forta.
La reina Sofia ha vetllat per Irene amb la devoció d'una germana gran. La pèrdua de memòria de la princesa ha requerit una atenció constant. En aquesta tasca, la reina no ha estat sola.
Les seves filles, les infantes Elena i Cristina, també han assumit un paper essencial. Han gestionat metges, cuidadors i tot l'operatiu sanitari.
No obstant això, l'aspecte emocional ha estat igual d'important i en aquest terreny, Sonia Catris ha brillat amb llum pròpia. La seva presència ha estat constant, generosa i silenciosa. Ha cuidat, acompanyat i organitzat activitats per mantenir viva l'energia d'Irene, una cosa que ha ajudat enormement a Sofia.
Irene de Grècia no està sola a la Zarzuela
Totes dues van compartir una vida de complicitat des dels anys 80, quan van fundar l'ONG Mundo en Armonía, on Sonia va ser vicepresidenta executiva de l'organització. Des de llavors, s'ha convertit en part essencial del cercle íntim d'Irene de Grècia. Així ho ha assegurat la periodista Silvia Taulés a Vanitatis, citant fonts de total confiança a la Zarzuela.
Sonia ha fugit dels focus i no ha concedit entrevistes. Sempre ha preferit el segon pla, igual que Irene, coneguda com l'“ombra” de la seva germana. Així, Catris ha estat “l'ombra de l'ombra”.
Aquesta amistat profunda ha estat la gran notícia confirmada per fonts properes a la Zarzuela. Una amistat real, silenciosa i lleial. Una amistat que, en aquests temps foscos, ha portat una mica de llum