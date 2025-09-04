Logo xcatalunya.cat
La reina Sofia i Irene de Grècia amb expressions serioses, una porta un vestit blau amb collarets i l'altra un vestit clar amb un collaret negre, sobre un fons fosc.
Fonts properes a la Zarzuela han admès la gran notícia sobre Irene de Grècia i la reina Sofia | GTRES, Europa Press, Khwanchai Phanthong's Images, xcatalunya.cat
Gent

Fonts properes a la Zarzuela admeten la notícia d'Irene de Grècia i la seva germana

Fonts properes a la Zarzuela han admès la gran notícia sobre Irene de Grècia i el seu gran suport en aquests moments

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

La Zarzuela ha viscut moments difícils en els últims temps, però també hi ha hagut espai per a l'esperança. Fonts properes a l'entorn reial han confirmat una gran notícia sobre Irene de Grècia. La germana de la reina Sofia ha comptat amb un suport fonamental en aquesta etapa tan delicada de la seva vida, es tracta de la seva gran amiga: Sonia Catris.

Durant més de trenta anys, Sonia ha estat molt més que una simple acompanyant. Ha estat suport, refugi i lleialtat. Ha estat allà quan Irene de Grècia més ho ha necessitat.

Irene de Grècia amb cabell canós i curt porta una brusa amb estampat blau i blanc mentre camina pel carrer.
Irene de Grècia compta amb una gran amiga que l'ajuda en aquests moments | Europa Press

Ha compartit confidències, silencis i batalles. Tot això, amb l'absoluta discreció que caracteritza totes dues.

Irene de Grècia compta amb un gran suport dins de la Zarzuela

Irene de Grècia ha passat els seus últims anys al Palau de la Zarzuela. Aquest lloc s'ha convertit en el seu últim refugi, sempre sota la cura de la reina Sofia. La relació entre totes dues germanes ha estat sempre molt propera, però, després de l'avanç de la malaltia d'Irene de Grècia, aquesta unió s'ha tornat més forta.

La reina Sofia ha vetllat per Irene amb la devoció d'una germana gran. La pèrdua de memòria de la princesa ha requerit una atenció constant. En aquesta tasca, la reina no ha estat sola.

Irene de Grècia i la reina Sofia vestides de negre, Irene en cadira de rodes i Sofia de peu sostenint una bossa, amb persones al fons. Tweet de l'1 d'agost de 2024
La reina Sofia també compta amb l'ajuda de la Sonia | Twitter, @Josemn1_

Les seves filles, les infantes Elena i Cristina, també han assumit un paper essencial. Han gestionat metges, cuidadors i tot l'operatiu sanitari.

No obstant això, l'aspecte emocional ha estat igual d'important i en aquest terreny, Sonia Catris ha brillat amb llum pròpia. La seva presència ha estat constant, generosa i silenciosa. Ha cuidat, acompanyat i organitzat activitats per mantenir viva l'energia d'Irene, una cosa que ha ajudat enormement a Sofia.

Irene de Grècia no està sola a la Zarzuela

Totes dues van compartir una vida de complicitat des dels anys 80, quan van fundar l'ONG Mundo en Armonía, on Sonia va ser vicepresidenta executiva de l'organització. Des de llavors, s'ha convertit en part essencial del cercle íntim d'Irene de Grècia. Així ho ha assegurat la periodista Silvia Taulés a Vanitatis, citant fonts de total confiança a la Zarzuela.

La reina Sofia somrient i saludant amb un mocador blanc al cos i Irene de Grècia agafant-s'hi
Sofia i Irene estan sent ajudades en aquests moments pel seu cercle proper | Europa Press

Sonia ha fugit dels focus i no ha concedit entrevistes. Sempre ha preferit el segon pla, igual que Irene, coneguda com l'“ombra” de la seva germana. Així, Catris ha estat “l'ombra de l'ombra”.

Aquesta amistat profunda ha estat la gran notícia confirmada per fonts properes a la Zarzuela. Una amistat real, silenciosa i lleial. Una amistat que, en aquests temps foscos, ha portat una mica de llum

