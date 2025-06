El detall d’una foto de Carles III i David Beckham que ho canvia tot

En l'univers de la reialesa britànica, on cada gest i cada imatge s'analitzen al mil·límetre, una fotografia recent ha captat l'atenció dels observadors més perspicaços. Una imatge aparentment innocent de David Beckham ha destapat un detall que podria reinterpretar la seva relació amb la monarquia.

Un gest reial a l'oficina de Beckham

Durant les passades festes de Nadal, David Beckham va compartir al seu compte d'Instagram un vídeo mostrant les entremaliadures dels populars "Elf on the Shelf" a la seva oficina. Mentre narrava amb humor el desordre causat pels elfs, la càmera va revelar fugaçment un detall que no va passar desapercebut per als seguidors més atents: un retrat emmarcat de la difunta reina Isabel II penjat a la paret.

Aquest descobriment, tot i que breu, ha generat especulacions sobre la profunditat del vincle entre Beckham i la família reial. L'exfutbolista ha mantingut una relació propera amb la monarquia al llarg dels anys. El 2003, va ser condecorat amb l'Orde de l'Imperi Britànic (OBE) per la mateixa reina Isabel II en reconeixement a la seva destacada carrera esportiva. La seva esposa, Victoria Beckham, va rebre el mateix honor el 2017 per les seves contribucions a la moda i la filantropia.

| XCatalunya, Jedsara

Reaccions a aquest gest

L'aparició del retrat ha estat interpretada per molts com un símbol del respecte i l'admiració que Beckham professa envers la monarquia. En entrevistes anteriors, ha expressat el seu apreci per la reina Isabel II i el seu llegat. Després de la seva mort el 2022, Beckham va ser un dels milers de ciutadans que van fer cua durant hores per retre homenatge al seu fèretre a Westminster Hall.

A més, la relació entre Beckham i la família reial s'ha enfortit en esdeveniments recents. Al desembre de 2024, David i Victoria Beckham van assistir a un banquet d'Estat al Palau de Buckingham en honor a l'emir de Qatar. La seva presència en aquest esdeveniment, que no va ser anunciada prèviament, va sorprendre molts i va ser vista com un senyal de la seva estreta relació amb la reialesa.

David Beckham també ha col·laborat amb la família reial en iniciatives benèfiques. El 2024, va ser nomenat ambaixador de la Fundació del Rei, treballant al costat del príncep William en projectes com la recaptació de fons per a l'Ambulància Aèria de Londres.

| Atstock Productions, XCatalunya, The Royal Family Web.

La relació dels Beckham amb la monarquia no és nova

La relació dels Beckham amb la monarquia no es limita a David i Victoria. El seu fill gran, Brooklyn Beckham, ha parlat en entrevistes sobre la seva proximitat amb el príncep William, descrivint-lo com "el noi més dolç que he conegut". Aquestes declaracions reforcen la idea d'una connexió genuïna i duradora entre ambdues famílies.

El retrat de la reina Isabel II a l'oficina de Beckham pot semblar un detall menor, però en el context de la seva història amb la família reial, adquireix un significat especial. És un recordatori dels llaços que uneixen figures públiques amb la monarquia i de com aquests vincles poden manifestar-se en gestos personals i simbòlics.

En un món on les imatges poden dir més que mil paraules, aquesta fotografia ens ofereix una nova perspectiva sobre la relació entre David Beckham i la reialesa britànica. Serà aquest detall el preludi d'una col·laboració més estreta en el futur? Només el temps ho dirà.