Anabel Pantoja (39 anys) dona una gran notícia que deixa en suspens a David Rodríguez

per Daniel H. Marín

Anabel Pantoja, de 39 anys, ha sorprès els seus seguidors amb un missatge que pot haver deixat en suspens fins i tot la seva parella, David Rodríguez. La influencer ha viscut un gir inesperat a les seves vacances, revelant un moment personal que ha alterat els seus plans d'estiu i la seva activitat professional.

Coneguda per la seva proximitat a les xarxes i la seva sinceritat, la neboda d'Isabel Pantoja ha reconegut públicament que no travessa el seu millor moment. Una combinació de problemes físics, desgast emocional i l'absència de la seva parella en moments clau han acabat afectant la seva habitual energia positiva. Què ha passat exactament perquè Anabel Pantoja llanci aquest missatge que ha descol·locat fins i tot els més propers?

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja confessa que la seva lesió li impedeix treballar al cent per cent

Aquest estiu és especialment diferent per a Anabel Pantoja. No només ha estat el primer que celebra com a mare, sinó que també ha estat el primer en què ha bufat les espelmes sense David Rodríguez al seu costat. Una absència que s'ha fet notar a les seves publicacions i en el seu estat d'ànim.

Lluny dels plans idíl·lics, l'Anabel ha hagut d'afrontar situacions incòmodes. Primer va ser la seva lesió al braç després d'una caiguda durant la seva estada a Casa In, on va compartir moments amb influencers com Dulceida, Susana Bicho i Nagore Robles. Després, s'hi va afegir un herpes labial que ha complicat encara més el seu dia a dia, i tot i que ha intentat mantenir el somriure, els últims esdeveniments semblen haver superat la seva resiliència.

La revelació, que ha generat inquietud entre els seus seguidors i, sens dubte, en la seva parella David Rodríguez, va arribar a través d'Instagram. En un vídeo carregat de sinceritat, l'Anabel es va mostrar resignada i una mica superada per la situació:

| Instagram, @anabelpantoja00

"L'herpes va desapareixent, així que vaig veient la llum; el colze, vaig tenint una mica de mobilitat. Vaig veient una mica el final del camí, vaig a millor. El peu segueix coixejant, però està molt millor", va explicar.

Ella mateixa explica que no està bé del tot, i això afecta directament la seva feina: "Estic una mica impedida i lligada de mans. Gravaré alguna cosa o vaig a fer alguna cosa i tinc un aspecte que ja veieu… Ara estic gravant amb la mà esquerra i soc una veritable inútil. Tampoc és que estigui en el meu millor moment", confessava obertament.

Tot i que intenta mantenir el ritme, reconeix que no pot fer-ho amb normalitat: "Però tot i així tinc moltes coses pendents de publicar i coses per explicar-vos". Un missatge que evidencia el seu compromís amb la seva comunitat, però també el seu desgast.

Anabel Pantoja explica que farà un viatge sanador sense desvelar si el farà amb David Rodríguez

Conscient que necessita un respir, l'Anabel ha decidit posar terra pel mig. Així ho ha explicat al mateix vídeo, anunciant que en pocs dies posarà rumb a una destinació que no ha revelat. Segons les seves pròpies paraules, "em sanarà, em desconnectarà, m'alegrarà i em curarà fins i tot el colze".

El curiós és que ha preferit no desvelar ni el lloc on va ni amb qui compartirà aquest viatge. Un detall que no ha fet més que encendre la curiositat dels seus fans, que es pregunten si ho farà amb David Rodríguez. Per ara, l'únic clar és que l'Anabel busca cuidar-se, desconnectar i, sobretot, recuperar l'energia perduda després d'unes setmanes plenes d'obstacles.

| Instagram, @anabelpantoja00

Anabel Pantoja ha afrontat amb valentia un dels estius més desafiadors de la seva vida. Entre problemes de salut, la distància amb David Rodríguez i noves emocions com a mare, la influencer ha optat per la sinceritat i l'autocura. Ara, amb un viatge per davant i el suport dels seus, només queda veure si aquest parèntesi serà l'inici de la seva plena recuperació.