L'última hora d'Agustín Pantoja posa contra les cordes la seva germana, Isabel Pantoja

En les últimes hores, s'ha conegut una notícia que ha commocionat l'entorn més proper d'Isabel Pantoja. Ha estat al programa El tiempo justo on s'ha donat l'exclusiva sobre Agustín Pantoja. El periodista Antonio Rossi ha estat l'encarregat de revelar les noves dades sobre la situació econòmica del clan Pantoja.
Segons ha explicat Rossi, tant Isabel com el seu germà Agustín Pantoja han caigut en la ruïna. Així ho ha afirmat amb gran rotunditat el periodista: “L'Agència Tributària ha derivat a Agustín Pantoja part del deute de la seva germana, l'ha fet responsable solidari”. Aquestes paraules han generat un gran rebombori al plató.
El deute amb Hisenda ha estat estimat en 1 milió d'euros i fins ara, es creia que era Isabel Pantoja l'única responsable. Tanmateix, la situació ha fet un gir inesperat i Hisenda ha considerat que Agustín s'ha lucrat dels diners de la seva germana. Per això, també li han exigit el pagament.
Ningú no esperava l'última hora d'Agustín Pantoja i la seva germana, Isabel Pantoja
Cap dels dos ha pogut cobrar res en els últims temps i estan completament bloquejats a nivell econòmic, fins i tot els seus comptes bancaris. “Estan en la ruïna perquè tots dos comparteixen el deute”, ha assegurat Rossi. Aquesta informació ha sorprès fins i tot els col·laboradors del programa.
Aquest nou revés per a Agustín ha tingut conseqüències directes sobre Isabel. La cantant s'ha vist de nou contra les cordes.
Durant mesos, s'ha especulat amb la possibilitat que estigués preparant un documental sobre la seva vida. Un projecte ambiciós que, si tirava endavant, podria haver resolt tots els seus problemes econòmics.
Isabel Pantoja i Agustín Pantoja abandonen la llar familiar
Però ara, amb aquesta nova responsabilitat sobre Agustín, la pressió recau totalment en Isabel Pantoja. Si el documental no es realitza o no obté l'èxit esperat, continuaran devent grans quantitats de diners. La situació s'ha complicat encara més.
La família Pantoja ha protagonitzat molts titulars al llarg dels anys, però aquesta vegada la situació sembla límit. L'última hora sobre Agustín ha destapat una veritat que molts sospitaven, però que ningú havia confirmat. Isabel Pantoja, una de les grans veus de la música espanyola, s'ha quedat sense sortida.
La ruïna econòmica ja no és una amenaça, sinó una realitat. I el temps corre en contra seva. A més, també s'ha confirmat en directe que tant Agustín com Isabel estan preparant les seves coses per abandonar Cantora, la llar familiar, de manera indefinida.