La última hora de Agustín Pantoja pone contra las cuerdas a su hermana, Isabel Pantoja

En las últimas horas, se ha conocido una noticia que ha conmocionado al entorno más cercano de Isabel Pantoja. Ha sido en el programa El tiempo justo donde se ha dado la exclusiva sobre Agustín Pantoja. El periodista Antonio Rossi ha sido el encargado de revelar los nuevos datos sobre la situación económica del clan Pantoja.

Según ha explicado Rossi, tanto Isabel como su hermano Agustín Pantoja han caído en la ruina. Así lo ha afirmado con gran rotundidad el periodista: “La Agencia Tributaria ha derivado a Agustín Pantoja parte la deuda de su hermana, le ha hecho responsable solidario”. Estas palabras han generado un gran revuelo en el plató.

| Telecinco

La deuda con Hacienda ha sido estimada en 1 millón de euros y hasta ahora, se creía que era Isabel Pantoja la única responsable. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado y Hacienda ha considerado que Agustín se ha lucrado del dinero de su hermana. Por eso, también le han exigido el pago.

Nadie esperaba la última hora de Agustín Pantoja y su hermana, Isabel Pantoja

Ninguno de los dos ha podido cobrar nada en los últimos tiempos y están completamente bloqueados a nivel económico, incluso sus cuentas bancarias. “Están en la ruina debido a que los dos comparten la deuda”, ha asegurado Rossi. Esta información ha sorprendido incluso a los colaboradores del programa.

| Europa Press

Este nuevo revés para Agustín ha tenido consecuencias directas sobre Isabel. La cantante se ha visto de nuevo contra las cuerdas.

Durante meses, se ha especulado con la posibilidad de que estuviera preparando un documental sobre su vida. Un proyecto ambicioso que, de salir adelante, podría haber resuelto todos sus problemas económicos.

Isabel Pantoja y Agustín Pantoja abandonan el hogar familiar

Pero ahora, con esta nueva responsabilidad sobre Agustín, la presión recae totalmente en Isabel Pantoja. Si el documental no se realiza o no obtiene el éxito esperado, seguirán debiendo grandes cantidades de dinero. La situación se ha complicado aún más.

| Atresmedia

La familia Pantoja ha protagonizado muchos titulares a lo largo de los años, pero esta vez la situación parece límite. La última hora sobre Agustín ha destapado una verdad que muchos sospechaban, pero que nadie había confirmado. Isabel Pantoja, una de las grandes voces de la música española, se ha quedado sin salida.

La ruina económica ya no es una amenaza, sino una realidad. Y el tiempo corre en su contra. Además, también se ha confirmado en directo que tanto Agustín como Isabel están preparando sus cosas para abandonar Cantora, el hogar familiar, de forma indefinida.