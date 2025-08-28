'TardeAR' impacta amb una exclusiva sobre Isabel Pantoja: 'La preocupació ve...'

La separació de Kiko Rivera i Irene Rosales ha sacsejat la premsa, però el més inesperat ha arribat amb la reacció d'Isabel Pantoja. Tot i que la tonadillera manté una relació deteriorada amb el seu fill, TardeAR ha donat una exclusiva que ha canviat la visió que molts tenien sobre ella.
"La preocupació ve perquè ara es queda sol sense l'empara d'Irene i podria tornar a les andades", assegurava Marisa Martín Blázquez. Si Isabel Pantoja sent tanta inquietud, serà aquest el punt d'inflexió en el seu distanciament amb Kiko Rivera?
TardeAR revela la veritable reacció d'Isabel Pantoja davant la separació del seu fill
Per entendre la magnitud del que s'ha revelat a TardeAR, cal retrocedir a la complicada història entre mare i fill. Des de l'herència de Paquirri, passant per acusacions creuades i silencis públics, Isabel Pantoja i Kiko Rivera s'han mantingut en posicions enfrontades.
Quan el DJ va patir un ictus el 2022, Isabel va acudir a l'hospital, però va ser expulsada pel mateix Kiko. Aquell gest va marcar un dels moments més durs de la seva relació, confirmant una fractura que semblava impossible de recompondre. Irene Rosales, per la seva banda, es va convertir en el seu gran suport, un pilar que va ajudar a mantenir una certa estabilitat en la seva vida personal i familiar.
Amb l'anunci de la separació, el debat sobre la reacció de la tonadillera era inevitable. Mentre a Vamos a Ver s'insinuava que Isabel podria alegrar-se de la notícia, TardeAR ha fet un gir inesperat amb una informació que mostra una faceta molt més humana.
La col·laboradora Marisa Martín Blázquez va ser clara a l'hora d'exposar el que passa. "Hi ha hagut gent que ha dit que Isabel Pantoja s'alegraria d'aquesta situació. Us puc dir, en aquest moment, que tot el contrari", va explicar.
De manera contundent, va afegir: "Ella, independentment que en algun moment hagi tingut un distanciament amb Irene, sempre ha lloat moltíssim la funció d'Irene en la vida d'en Kiko. Ara, és tot el contrari, està preocupada, perquè sap la feina que ha fet Irene i com ha estat en Kiko i amb les seves filles".
Amb aquestes paraules, TardeAR derruïa la teoria dels qui sostenien que Isabel Pantoja celebraria en silenci la ruptura. La preocupació expressada per la tonadillera apunta en la direcció contrària i reflecteix un vincle matern que, malgrat els desacords, segueix existint.
La por d'Isabel Pantoja que Kiko Rivera repeteixi antics errors
Més enllà de la tristesa per la separació, la por d'Isabel Pantoja té a veure amb els fantasmes del passat. Martín Blázquez va ser taxativa: "Tot i que ella en algun moment va responsabilitzar l'Irene, ella estava tranquil·la perquè el seu fill estava amb una dona cabal. La preocupació ve perquè ara es queda sol sense l'empara d'Irene i podria tornar a les andades".
Aquestes paraules obren una reflexió sobre la fragilitat del present d'en Kiko Rivera. Sense l'Irene, el DJ podria enfrontar-se de nou a les seves addiccions i a les inestabilitats que van marcar anys difícils de la seva vida. Pantoja, tot i estar distant, no és aliena a aquest risc.
La revelació de Marisa Martín Blázquez no va quedar sense rèplica. Frank Blanco va llançar una pregunta que va ressonar al plató sobre la relació entre mare i fill. "I si està tan preocupada aquest no és un motiu prou important perquè contacti amb el seu fill?".
La periodista va contestar sense embuts. "És un motiu prou important i ho seria per mi i crec que per ella, però crec que la seva supèrbia no l'hi permet. O si més no ara, en un temps, no sé".
Aquestes declaracions van posar de relleu la paradoxa: Isabel Pantoja sent inquietud pel seu fill, però no sembla disposada a fer el primer pas. La supèrbia, l'orgull i les ferides no cicatritzades continuen actuant com un mur invisible que impedeix l'acostament.
Més tard, Verónica Dulanto ha volgut llançar una reflexió. "Han passat coses importants, bones i dolentes, i amb tot i amb això no hi ha hagut cap acostament. Què hauria de passar perquè n'hi hagués?", preguntava.
La resposta arribava de José María Almoguera, que va posar com a exemple la seva pròpia història familiar. "Doncs hi ha d'haver interès i cap de les dues parts l'ha tingut, per molt que hi hagi alguna cosa que pugui ajuntar-los si no hi ha interès no hi ha solució", assegurava.
L'exclusiva de TardeAR ha mostrat una faceta de les més inesperades d'Isabel Pantoja, que lluny d'alegrar-se, sent inquietud per la separació de Kiko Rivera i Irene Rosales. Les paraules de Marisa Martín Blázquez revelen que la tonadillera tem que el seu fill recaigui sense el suport de la seva dona. Tanmateix, l'orgull i les ferides encara obertes plantegen una pregunta inevitable: serà possible la reconciliació entre Isabel Pantoja i Kiko Rivera?