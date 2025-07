El truc de José Andrés per a una truita francesa perfecta

per Duna Costa

La revolució culinària ha arribat de la mà de José Andrés, i aquesta vegada no és amb paella ni tapes. El xef asturià ha proclamat al pòdcast The Joe Rogan Experience que la millor truita de la història és al microones i amb maionesa. Aquesta afirmació, provocadora i sorprenent, ha generat tota mena de reaccions a les xarxes.

Un gir inesperat per a la truita francesa

El truc, descobert durant el confinament familiar, és sorprenentment simple. “Un ou barrejat amb maionesa, una mica d’oli en un recipient i al microones entre 30 i 45 segons”, va explicar José Andrés. La clau rau en el fet que la maionesa, una emulsió de rovell i greix, aporta una textura aèria i sucosa a l’ou, aconseguint una truita lleugera, cremosa i llesta gairebé a l’instant.

El xef no només va compartir la recepta, sinó també el context. Va preparar aquest “nou clàssic” a casa seva, durant els dies en què la cuina era refugi i creativitat en temps de confinament. A les xarxes, la truita es va viralitzar amb vídeos de TikTok i Instagram demostrant com de fàcil i ràpid és el procés.

| Canva Pro, XCatalunya, José Andrés

Fins i tot la finalista de MasterChef, Verónica Ratero, va confessar la seva sorpresa i va aprofitar per recordar un altre gran debat. La truita ha de portar ceba? Al que el xef va afegir: “Per descomptat, la truita sempre amb ceba. Per molt que digui Dabiz Muñoz”.

El mètode a seguir

El debat està servit. A El Comidista, la truita al microones amb maionesa va ser qualificada tant d’heretgia com de genialitat. Els puristes no passen per alt el mètode: “si la superfície és molt gran, les vores estaran resseques abans que el centre”.

Per això, es recomana utilitzar un recipient profund que mantingui la humitat i permeti una cocció homogènia. També adverteixen sobre les maioneses industrials. Si són molt àcides, poden alterar el gust tradicional. En qualsevol cas, aquests són els consells amb què s’ha arribat a un consens:

El recipient ha d’estar greixat prèviament amb oli o mantega per evitar que s’enganxi i ressaltar la textura. Andrés suggereix oli per no afegir sabor extra.

El temps de cocció ideal és entre 30 i 45 segons, segons la potència del microones: temps suficient perquè qualli sense ressecar-se.

La maionesa és l’ingredient màgic: els seus greixos retenen aire i humitat, fent que la truita exploti en la seva suavitat, com la descriu el xef.

| Google Imagenes

Innovació domèstica

L’interessant no és només la tècnica, sinó el pols creatiu de José Andrés. En plena promoció del seu llibre Change the Recipe, defensava trencar motlles a la cuina per assolir resultats sorprenents. La seva proposta encaixa en una tendència de reinvenció casolana que ha conquerit TikTok, Instagram i fans de l’eficàcia.

La truita de maionesa de José Andrés ha encès ganivets i microones per igual, oscil·lant entre fervorosa acceptació i escepticisme, entre tradició i modernitat. Una cullerada de maionesa amb ou, un motlle ben greixat i menys d’un minut al microones són suficients per obtenir-la.