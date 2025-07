Anabel Pantoja (39 anys) ho confirma tot i deixa Kiko Rivera sense paraules

Anabel Pantoja (39 anys) ha trencat el seu silenci amb una publicació que ha sorprès tant els seus seguidors com el seu entorn més proper. La influencer ha decidit explicar com es troba després de la dura caiguda que li va provocar una lesió seriosa al braç. Després de diversos dies de discreció, la influencer ha explicat amb detall en quin punt es troba la seva recuperació, deixant fins i tot Kiko Rivera sense paraules.

En la seva recent publicació a les xarxes socials, la sevillana ha explicat que ja li han retirat el guix que portava des de la caiguda, tot i que ha estat substituït per una fèrula articulada. Aquest nou aparell, que ella mateixa ha definit com un “braç robot”, li ofereix més comoditat i frescor, però continua limitant la seva mobilitat. Tot i així, Anabel ha deixat clar que continua depenent dels seus familiars per a moltes activitats diàries.

A més de parlar sobre els aspectes físics, Anabel ha volgut compartir com la lesió ha afectat el seu estat d’ànim. Ha confessat que no es troba del tot bé, però que treballa cada dia per millorar. La influencer ha recordat als seus seguidors que la salut és quelcom que sovint es dona per fet fins que arriba un moment en què no es pot gaudir plenament.

Anabel Pantoja, cosina de Kiko Rivera, confessa les dificultats de la seva recuperació i respon a les crítiques

Al llarg del seu missatge, Anabel s’ha mostrat transparent i propera, sense amagar les dificultats que suposa per a ella aquesta situació. Ha admès que sentir-se limitada i haver de dependre d’altres resulta frustrant, especialment quan es tracta de tasques bàsiques i de la cura de la seva filla. Tanmateix, manté una actitud positiva i agraeix el suport que ha rebut.

| Instagram, @anabelpantoja00

A Instagram, la influencer sol ser molt sincera i propera amb els seus seguidors, cosa que li ha permès construir una comunitat de més de dos milions de persones. No obstant això, aquesta exposició també l’ha sotmès a crítiques, algunes de les quals qüestionen la gravetat de la seva lesió. Anabel ha respost amb paciència i fermesa, explicant que està en mans d’especialistes i que segueix un procés de recuperació pautat.

Una recuperació que ha sorprès Kiko Rivera i ha mostrat la realitat d’Anabel Pantoja

Durant aquest temps, Anabel també ha compartit moments feliços al costat de la seva filla, que l’ajuda a mantenir l’ànim alt. A les seves xarxes es poden veure imatges i vídeos en què la petita li arrenca un somriure fins i tot en els moments més difícils. Aquesta relació propera és, sens dubte, un dels pilars fonamentals per a la influencer en aquesta etapa.

Finalment, Anabel ha demanat respecte envers el seu estat actual i ha insistit en la importància de respectar el seu procés de recuperació. Ha assenyalat que necessita tranquil·litat i comprensió per superar aquest sotrac, deixant clar que la seva prioritat és recuperar-se tant física com emocionalment. La manera com afronta aquesta situació ha deixat Kiko Rivera sense paraules, qui fins ara manté un prudent silenci.