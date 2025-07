Buckingham Palace i la reina Camila expliquen l'estat de Carles III: 'Ara és així'

Hi ha moments en què una caminada, sobretot una del rei Carles III i la reina Camila, es converteix en una escena molt rellevant. Els saluts als seguidors, les paraules al passar i els gestos propers expressen molt venint del rei. Així va passar a Newmarket, Anglaterra, en una de les últimes activitats oficials en què van participar el rei i la reina.

En alguns esdeveniments amb públic, les trobades fortuïtes es converteixen en moments inoblidables. I Carles III ha marcat aquest moment amb les seves paraules. El que s'ha mantingut, durant tant de temps, en absoluta reserva sobre la seva salut, ha sortit a la llum en el moment menys esperat.

| Europa Press

Una resposta de Carles III i Camila que tranquil·litza

Lee Harman és un ciutadà de 54 anys que, com Carles III, coneix la batalla contra el càncer i va intercanviar algunes paraules amb el rei. Harman va explicar a la revista Hello! “Li vaig preguntar com estava i em va dir que se sentia molt millor ara i que era simplement una d'aquestes coses”. Carles III, amb la seva habitual discreció, va deixar entreveure que la seva recuperació va per bon camí, no va donar detalls, però sí esperança.

Carles III va ser diagnosticat al febrer de 2024 sense donar informació exacta sobre quin és el tipus de càncer. La notícia va arribar poc després d'haver estat intervingut per un problema prostàtic benigne. Des de llavors, ha mantingut un perfil baix, tot i que no ha deixat de mostrar, clarament, tota la seva voluntat de mantenir-se actiu.

Al març va ser hospitalitzat a causa dels efectes secundaris del tractament. El fet va obligar a reduir la seva agenda i a posar en dubte la continuïtat de la planificació reial, però el seu ànim no va canviar. Ja a l'abril, va reprendre compromisos oficials, viatjant a Itàlia i, després, va presidir una cerimònia al Castell de Windsor.

| Instagram, @theroyalfamily

L'estratègia del silenci de Buckingham Palace

Buckingham Palace continua mantenint la decisió de no revelar el tipus exacte de càncer. Tanmateix, en l'anunci inicial, el Palau Reial va explicar que el rei va voler compartir el seu diagnòstic “per evitar especulacions”. A més, desitjava crear consciència sobre la realitat que afronten milions al món.

Al maig, un assistent proper al sobirà va donar una actualització més concreta. “El que un aprèn sobre aquesta malaltia és que simplement la controla i això és el que ell fa”, va explicar. Va afegir que el rei segueix les indicacions mèdiques i manté una vida el més normal possible.

| Europa Press

Carles III ha preferit deixar que els fets parlin per si sols: camina, saluda i continua amb el seu deure reial. No hi ha dramatismes ni discursos èpics: “Això és exactament el que ell està fent”, va subratllar el seu col·laborador. La serenitat del rei davant la malaltia està sent considerada per molts com un senyal de fortalesa.