El truc de Sofia Loren per mantenir la línia als seus 90 anys

Als seus 90 anys, Sophia Loren continua sent molt més que una llegenda del cinema. És una icona viva d'estil, d'autenticitat i, sobretot, de vitalitat. La seva figura, sempre dreta, el seu rostre serè i la seva mirada lluminosa no són fruit de fórmules màgiques ni de procediments invasius, sinó de l'equilibri entre bons hàbits, actitud positiva i amor.

L'actriu italiana, guanyadora d'un Òscar pel seu paper inoblidable a Dos mujeres, fa dècades que demostra que es pot envellir amb força, sense necessitat d'amagar les arrugues ni de trair l'essència pròpia. “Cada arruga explica una història”, deia fa uns anys.

Rutina senzilla, vida extraordinària

Darrere d'aquesta imatge poderosa hi ha una rutina quotidiana que sorprèn per la seva senzillesa. Sophia s'aixeca d'hora, cada dia, sense excuses. “A vegades em costa, és clar, però sempre hi ha una coartada per no fer res. Per això m'obligo a sortir a caminar durant una hora”, confessava en una entrevista.

Passeja amb calma, observa el món i, com ella mateixa diu, busca alguna cosa bonica a la cantonada de cada carrer. Aquest gest tan simple —caminar— és, per a ella, el secret més bàsic de la seva longevitat. Segons el seu entrenador personal, és un hàbit que millora la circulació, combat l'estrès i manté el cos actiu sense necessitat d'esforços.

A això s'hi suma una mentalitat positiva, que Sophia considera la seva millor medicina. “Penso en positiu, sempre. És estrany que em trobis melancòlica”.

Bellesa natural sense complexos

Quan va començar la seva carrera, moltes productores la consideraven poc fotogènica. El seu rostre no s'ajustava als cànons de l'època. Ella, lluny de complexar-se, va convertir els seus trets únics en el seu major atractiu. “La meva bellesa està feta d'irregularitats que juntes funcionen. No és perfecta, però és meva”, va declarar en una ocasió.

Sophia Loren mai ha amagat el seu rebuig a la cirurgia estètica. Sempre ha apostat pel natural. Un dels seus secrets de bellesa més comentats és l'ús de l'oli d'oliva, que fa servir tant per hidratar la pell com per donar brillantor als seus cabells. “El poso a la banyera, el que cap en un tap”, explicava entre rialles.

Menjar bé i gaudir

Una altra clau del seu benestar és la seva relació sana amb el menjar. Orgullosa ambaixadora de la cuina mediterrània, no renuncia als plaers de la taula. “Tot el que tinc, ho dec als espaguetis”, va dir amb ironia en una entrevista. I tot i que amb els anys ha reduït les quantitats i limita els dolços, continua gaudint d'un bon plat de pasta, una copa de vi i un pa acabat de fornejar.

La seva dieta es basa en aliments frescos: verdures, llegums, peix, oli d'oliva verge extra... Tot amb mesura, però sense prohibicions estrictes. I és que per a Loren, el gaudi és part essencial de la vida. Menjar no és només nodrir-se, és una manera de celebrar el present.

Filosofia de vida

Sophia Loren ha deixat empremta no només pel seu talent com a actriu, sinó pel seu mode d'estar al món. Forta, independent, decidida. “L'edat no importa. El que importa és continuar intentant-ho. De vegades es guanya, de vegades es perd, però sempre s'aprèn”, afirma.

Als seus 90 anys, la Loren no es retira, ni en l'àmbit professional ni en el personal. Continua sent un referent d'estil i vitalitat per a dones de totes les edats. El seu missatge és clar: viure bé no té a veure amb l'edat, sinó amb com decideixes mirar el món cada matí. I en això, Sophia continua sent una mestra.