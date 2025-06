Helena Garcia Melero confirma el que tots ja sabíem: la seva reacció

per Pol Nadal

Helena García Meleroo és una presència constant a la televisió catalana i recentment ha tornat a demostrar per què la seva naturalitat i professionalitat la distingeixen. El fet ha arribat de la mà d'una nova sorpresa que estava fora del seu radar: aparèixer en una llista VIP.

Una trucada en directe

Divendres al migdia, durant l'emissió del seu programa Tot es mou a 3Cat, Helena va rebre en directe una trucada d'atenció. Vanessa Hogarth, col·laboradora del magazine, li va explicar que el seu nom formava part de la “llista de les 100 dones més influents de Catalunya”, publicada per Forbes. Helena es va mostrar visiblement sorpresa: “Perdó? Va home va!”, va reaccionar amb espontaneïtat, sol·licitant més detalls i reafirmant la seva humilitat en tot moment.

Celebració al plató

La presentadora, lluny de presumir, va mantenir l'estil que la caracteritza: propera i respectuosa. Es va mostrar curiosa i agraïda, tant amb el reconeixement com amb qui el plantejaven. Des de l'equip de 3Cat, la resposta va ser immediata: van destacar no només la seva carrera, sinó també la seva humanitat, professionalitat i impacte social, acompanyant-la amb elogis cap a altres figures com Rosalía, Carme Ruscalleda i Laura Escanes.

Les xarxes socials es van inundar de suports i comentaris que emfatitzaven que el més destacable de la seva inclusió no és només la seva trajectòria, sinó la seva capacitat de mantenir la senzillesa en un món tan exposat.

Una carrera vinculada a TV3 ha estat clau per aconseguir aquest premi

Helena ha forjat una carrera sòlida: llicenciada en Filosofia i Informació, va començar a TV3 als 24 anys i des de llavors ha estat la cara de programes emblemàtics com el Telenotícies i La Marató. Actualment lidera Tot es mou, un magazine informatiu amb gran força en continguts i audiència.

El seu recorregut professional abasta des de moments internacionals —com presentar La Marató— fins a implicacions locals, incloent-hi gales benèfiques i participació en causes socials. El seu compte d'Instagram reflecteix facetes personals i solidàries, cosa que reforça la seva proximitat amb el públic.

Famosos humils

Aquest episodi ens fa reflexionar sobre la força del quotidià: la influència no està renyida amb la humilitat. Helena García Meleroo ha demostrat que es pot ser poderosa i, alhora, autèntica. Els seus seguidors es fan una pregunta molt clara: Serà aquest reconeixement de Forbes l'inici d'un nou capítol d'implicació social, o continuarà sorpresa cada vegada que apareix alguna gran notícia?