El truc de Maria Nicolau per a unes sardines sense olor

Fa mesos que circula a les xarxes una idea que ha cridat l'atenció dels gurmets. Maria Nicolau, xef, escriptora i veu referent de la gastronomia catalana, s'ha sumat al carro dels interessats i ha desvetllat recentment la seva fórmula a l'hora de fer sardines a la planxa sense olors a Instagram.

La inspiració del truc a les xarxes socials

L'origen d'aquesta novetat apareix en un ‘reel’ publicat per Maria Nicolau al seu compte @malbercocs, on ensenya com preparar "sardinetes a la planxa" en paper d'alumini. Al vídeo es veu com col·loca cada sardina sobre una làmina d'alumini, hi afegeix all, vi dolç, oli, sal i pebre, i després segella el paquet. Així i tot, la idea original és de Felix Vallugera, a qui dona crèdit a les xarxes.

El sorprenent és que afirma que no hi ha olors fortes ni esquitxades, i que netejar gairebé no requereix esforç. Va utilitzar la frase “Sense olors… Sense esquitxades… Sense feina” per subratllar la comoditat de la seva tècnica. Això va produir una gran repercussió entre els seus seguidors.

| TV3, XCatalunya

Per què funciona aquesta tècnica?

Segons la seva explicació, en cuinar les sardines en contacte directe amb l'alumini, els vapors queden continguts. L'all i el vi dolç aporten sabor sense potenciar l'olor forta del peix fresc. Nicolau especifica que només dos minuts de contacte amb l'alumini no suposen cap risc per a la salut. El seu mètode evita olors, esquitxades i redueix considerablement la feina posterior, cosa que ha estat motiu d'aplaudiment gastronòmic.

Després del post, nombrosos seguidors van elogiar la idea, destacant-ne la senzillesa i eficàcia. L'acollida va superar els 900 “m'agrada” en qüestió d'hores, i diversos usuaris van comentar que el truc els havia funcionat perfectament amb sardines fresques comprades al mercat local. També hi va haver matisacions.

Alguns xefs professionals van advertir que l'alumini no s'ha de posar en contacte amb aliments amb excés d'acidesa o vinagre durant molt de temps. En aquest cas, el vi s'utilitza en poca quantitat i gairebé no hi ha acidesa. Altres especialistes recordaven la importància de sardines acabades de pescar amb ulls brillants i pell ferma per assegurar-ne la frescor.

| XCatalunya, Maria Nicolau

Nicolau destaca en receptes accessibles

Maria Nicolau ha construït una sòlida trajectòria com a cuinera i escriptora a Catalunya. Autora de títols com Cremo! (2024) o Cuina! O barbàrie (2022), és una veu respectada en el terreny culinari. El seu estil combina creativitat amb funcionalitat, i sol presentar receptes fàcils i ben fonamentades. Que comparteixi aquest tipus de trucs encaixa amb la seva línia de cuina domèstica accessible, sense recarregaments tècnics a Instagram.

Aquest mètode encaixa amb una tendència creixent, la de les receptes que permeten gaudir de peix sense que s'impregni la casa ni l'entorn. Similar a fórmules com confitar a la paella o coure peix embolicat en paper, Maria aporta una versió moderna i senzilla amb alumini. La seva proposta sorgeix en un context en què moltes persones busquen receptes pràctiques i netes per a àpats a l'aire lliure o amb infants. El truc de Maria Nicolau aconsegueix això amb menys incomoditats. No tan sols en aromes ofensius, sinó també menys esquitxades i fàcil neteja sense renunciar al sabor.